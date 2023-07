«Друг пізнається в біді» – Залужний привітав США з Днем незалежності

Джерело: Валерій Залужний/Twitter

Від імені Збройних Сил України та від себе особисто Головнокомандувач ЗСУ привітав “весь американський народ з Днем Незалежності США”.

Залужний зазначив, що Україна та США мають спільні цінності.

Також Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність народу США за підтримку України та допомогу.

I’m grateful to all Americans, the U.S. Government, the leadership of the U.S. Armed Forces and Gen. Milley @thejointstaff for close cooperation. I wish the people of the United States peace, well-being and prosperity.

God Bless America!

God Bless our Military!

Glory to Ukraine! pic.twitter.com/x6rc9xxlyc

— Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) July 4, 2023