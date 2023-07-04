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«Друг пізнається в біді» – Залужний привітав США з Днем незалежності

4 липня Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав США з Днем незалежності.

Вівторок, 4 липня 2023, 20:24
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Джерело: Валерій Залужний/Twitter

Від імені Збройних Сил України та від себе особисто Головнокомандувач ЗСУ привітав “весь американський народ з Днем Незалежності США”.

Залужний зазначив, що Україна та США мають спільні цінності.

Ми поважаємо вашу країну як нашого стратегічного партнера, який поділяє спільні принципи: захист людей, територіальної цілісності і демократії. Ми цінуємо підтримку американців у найважчі часи в історії України. Друг пізнається в біді”, – наголосив український генерал.

Також Головнокомандувач ЗСУ висловив вдячність народу США за підтримку України та допомогу.

Я вдячний усім американцям, уряду США, керівництву Збройних сил США та генералу Міллі (голові Об’єднаного комітету начальників штабів США – ред.) за тісну співпрацю. Я бажаю народу Сполучених Штатів миру, добробуту та процвітання. Боже, благослови Америку! Благослови, Боже, нашу армію! Слава Україні!”.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський також привітав громадян США із Днем незалежності.

Щасливого 4 липня, Америко! Лише сміливі здобувають незалежність, і лише найкращі з хоробрих здатні передавати свободу з покоління в покоління. Для нас велика честь – бути союзником такої мрії, відваги та свободи”, – сказав він.

Зауважимо, 4 липня Сполучені Штати Америки святкують 247-му річницю підписання Декларації Незалежності від Об’єднаного Королівства Великої Британії. Своє головне свято американці традиційно відзначають парадами, пікніками, алкоголем та феєрверками.

Історія свята

4 липня 1776 року Другий Континентальний конгрес одностайно ухвалив Декларацію незалежності, згідно з якою північноамериканські колонії від’єднались від Великої Британії. Однак тільки після Англо-американської війни 1812 року святкування стало традицією у всій країні.

Батько-засновник та другий президент США Джон Адамс був єдиним президентом, який відмовлявся відзначати день народження країни 4 липня, тому що він вважав справжнім Днем незалежності 2 липня.

Саме того дня 1776 року Континентальний конгрес проголосував за резолюцію про незалежність, хоча Декларацію незалежності було ухвалено лише через два дні. Адамс був настільки непохитним, що відхиляв запрошення на урочистості. Та, за іронією долі, він помер у 50-ту річницю незалежності, 4 липня 1826 року.

Теги: День незалежності США, Залужний, підтримка України, привітання, союзники

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