Фотокореспондент #Букв відвідав місце трагедії у Полтавській області.
Окупанти завдали ракетного удару вдень 27 червня. Під час оголошення повітряної тривоги у торгівельному центрі перебувало до тисячі мирних жителів. Після обстрілу сталася пожежа, а конструкції будівлі завалилися.
В “Амсторі” тривають пошукові роботи. За даними ДСНС, вони розібрали та обстежили уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкта. Співробітники розчистили ділянку з місця влучення ракети, проте до епіцентру вибуху ще не дійшли.
Внаслідок ворожої атаки за медичною допомогою звернулася 61 особа. Серед них 26 людей шпиталізували до лікарні інтенсивного лікування. Двоє рятувальників отримали травми через зсув однієї з залізобетонних плит, котрі підготовлювали до демонтажу.
В етері національного телемарафону мер міста Віталій Малецький заявив, що родинам загиблих та постраждалих виплатять матеріальну допомогу. Мерія Кременчука погодила наступні виплати:
- 50 тисяч гривень родині кожного загиблого;
- 25 тисяч гривень – кожному потерпілому, який стаціонарно лікується;
- 10 тисяч гривень – кожному, хто лікується амбулаторно та звернувся за медичною допомогою.
Місцеві жителі до місця трагедії приносять квіти. У Кременчуці оголошено днями жалоби 28, 29 та 30 червня.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що окупанти застосували дві крилаті ракети повітряного базування Х-22. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, пуски здійснювались з Курської області Росії.
Одна з ракет потрапила на терени приватного Кременчуцького заводу дорожніх машин (Кредмаш), передало “Суспільне“. За словами голови наглядової ради підприємства Миколи Данилейка, розбито будівлю, а на території заводу залишилася вирва від вибуху. Працівники не постраждали внаслідок російської агресії.
Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки // 14 фото
- Нагадаємо, Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк зробила заяву після ракетних ударів РФ по торговельному центру у Кременчуку на Полтавщині. Вона зазначила, що Кремль відповість за свої звірства в Україні.
- Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що напад на торговельний центр в українському місті Кременчук 27 червня продемонстрував “глибину жорстокості та варварства”, до якої “скотився” президент РФ Володимир Путін.
- Папа Римський Франциск назвав російський авіаудар по торговому центру в українському місті Кременчук, “варварською” атакою на країну. Він висловив сподівання, що війна скоро скінчиться та закликав молитись за мир.
- Станом на 7 ранку 28 червня кількість загиблих унаслідок ракетного обстрілу ТЦ “Амстор” у Кременчуці зросла до 18.