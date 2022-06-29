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Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

У Кременчуці ліквідацію наслідків ракетного удару по ТЦ "Амстор" проводять вже другу добу. Станом на ранок 29 червня відомо про 18 загиблих людей, а під завалами виявлено вісім фрагментів людських тіл.

Середа, 29 червня 2022, 19:05
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Фотокореспондент #Букв відвідав місце трагедії у Полтавській області.

Окупанти завдали ракетного удару вдень 27 червня. Під час оголошення повітряної тривоги у торгівельному центрі перебувало до тисячі мирних жителів. Після обстрілу сталася пожежа, а конструкції будівлі завалилися.

В “Амсторі” тривають пошукові роботи. За даними ДСНС, вони розібрали та обстежили уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкта. Співробітники розчистили ділянку з місця влучення ракети, проте до епіцентру вибуху ще не дійшли.

Фото: #Букви

Внаслідок ворожої атаки за медичною допомогою звернулася 61 особа. Серед них 26 людей шпиталізували до лікарні інтенсивного лікування. Двоє рятувальників отримали травми через зсув однієї з залізобетонних плит, котрі підготовлювали до демонтажу.

В етері національного телемарафону мер міста Віталій Малецький заявив, що родинам загиблих та постраждалих виплатять матеріальну допомогу. Мерія Кременчука погодила наступні виплати:

  • 50 тисяч гривень родині кожного загиблого;
  • 25 тисяч гривень – кожному потерпілому, який стаціонарно лікується;
  • 10 тисяч гривень – кожному, хто лікується амбулаторно та звернувся за медичною допомогою.

Місцеві жителі до місця трагедії приносять квіти. У Кременчуці оголошено днями жалоби 28, 29 та 30 червня.

Фото: #Букви

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що окупанти застосували дві крилаті ракети повітряного базування Х-22. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, пуски здійснювались з Курської області Росії.

Фото: #Букви

Одна з ракет потрапила на терени приватного Кременчуцького заводу дорожніх машин (Кредмаш), передало “Суспільне“. За словами голови наглядової ради підприємства Миколи Данилейка, розбито будівлю, а на території заводу залишилася вирва від вибуху. Працівники не постраждали внаслідок російської агресії.

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

  • Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

    Фото: #Букви

Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки // 14 фото

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