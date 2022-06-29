Ракетний удар по ТЦ у Кременчуці: як другу добу ліквідовують наслідки ворожої атаки

У Кременчуці ліквідацію наслідків ракетного удару по ТЦ "Амстор" проводять вже другу добу. Станом на ранок 29 червня відомо про 18 загиблих людей, а під завалами виявлено вісім фрагментів людських тіл.

Фотокореспондент #Букв відвідав місце трагедії у Полтавській області.

Окупанти завдали ракетного удару вдень 27 червня. Під час оголошення повітряної тривоги у торгівельному центрі перебувало до тисячі мирних жителів. Після обстрілу сталася пожежа, а конструкції будівлі завалилися.

В “Амсторі” тривають пошукові роботи. За даними ДСНС, вони розібрали та обстежили уламки будівельних конструкцій на 75% загальної площі об’єкта. Співробітники розчистили ділянку з місця влучення ракети, проте до епіцентру вибуху ще не дійшли.