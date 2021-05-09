Дружина члена наглядової ради "Укрзалізниці" Сергія Лещенко Анастасія Топольська, відома під псевдонімом Dj Nastia, виклала фото та відео і показала, як виступає у московському клубі Mutabor.

Про це повідомляють #Букви.

Топольська запостила фото та відео з виступу в клубі в Instagram.

Dj Nastia була у відвертому вбранні – латексний чорний комплект, чокер, а також головний убір із ланцюгів і намиста.

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Публікацію з московського клубу прокоментувала українська співачка Джамала.

“Ого!!! А що за красуня!!” – написала вона.

Що відомо про виступ Топольської в Москві?

Як раніше повідомлялося, дружина Сергія Лещенко – Анастасія Топольська виступатиме в Москві 8-9 травня.

Топольська стане частиною івенту HOROVOD, який відбудеться в московському артцентрі Mutabor. Це підтвердили й організатори заходу.

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Однак це буде не зовсім типова вечірка, на яку запрошують діджеїв. Для учасників сформували доволі дорослі правила. Зокрема, на вечірці можна робити все що завгодно, але не можна заважати іншим. Організатори попереджують, що заборонена будь-яка дискримінація, а також відеознімання та фотографування. На вечірку пускатимуть людей 18+.

“Секс-позитив зі збереженням принципу згоди”, – йдеться у правилах.

Варто зазначити, що на початку кампанії з вакцинації проти коронавірусу в Україні Топольська отримала щеплення препаратом Covishield. Це сталося на початку березня.

Топольська уточнила, що отримала щеплення “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”. Наразі дія цього наказу зупинена.

Дружина Лещенка вислювлювала думку, що їй “пощастило стати однією із щасливчиків”, які вакцинувалися. А також наголошувала, що без щеплення їй “не бачити міжнародних гастролей”.