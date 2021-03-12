Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Вакцинація відбулася 9 березня.

Топольська уточнила, що отримала щеплення “завдяки наказу МОЗ, який дозволяє вакцинувати публічних особистостей із залишків відкритого флакона для медпрацівників”.

Йдеться про наказ Міністерства охорони здоров’я, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів, діячів культури і спорту, лідерів релігійних громад і так далі. Це вирішили робити, щоб популяризувати щеплення, у випадках, якщо будуть залишки доз вакцин.

“В одному флаконі 10 доз, але термін придатності після відкриття він має короткостроковий – всього 6 годин. Наприклад, у лікарні 56 медпрацівників, значить ще 4 людини потрібно знайти, щоб цінний і довгоочікуваний препарат не пропав”, – написала Топольська.

Дружина Лещенка висловила думку, що їй “пощастило стати однією із щасливчиків”, які вакцинувалися.

“Хоча я і без цього була в черзі – записувалася через застосунок “Дія”, – поінформувала вона.

Топольська додала, що почувається “чудово” і готова “щосили святкувати День діджея” (був 9 березня, – ред.).

“Це дуже символічно, адже без щеплення не бачити мені міжнародних гастролей. Бажаю всім теж отримати свою дозу захисту і забути про часи безпрецедентних обмежень”, – підсумувала вона.

Пізніше в той же день Топольська прокоментувала реакцію в Мережі на її вакцинацію. За словами дружини Лещенка, користувачі Instagram її “встигли поховати” через вакцинацію Covishield, а інші припустили, що їй за пост про щеплення “МОЗ доплачував”.

Наступного дня Топольська розповіла, що після вакцинації у неї піднялася температура і був “натяк на лихоманку, але швидко попустило”.

Варто зазначити, що цього тижня вакцинувався і сам Сергій Лещенко.

Як відомо, Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”. У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield – це локальна назва британської вакцини AstraZeneca. Її виробляють в індійському Serum Institute.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому, яка торгує м’ясом і одягом.