У середу, 11 серпня, активісти громадської організації "Києве, мий" відмили бруківку на Софійській площі, яку забруднили слідами шин перегонових автівок під час дрифту в рамках знімань ролика для Red Bull.

Про це повідомляють #Букви.

Зазначимо, компанія Red Bull після скандальних знімань намагалася усунути забруднення бруківки за допомогою клінінгової компанії. Однак до кінця впоратись зі слідами шин їм не вдалося.

На допомогу прийшли активісти “Києве, мий”. На відеоролику видно, що волонтерам вдається ліквідувати забруднення краще, ніж професійним клінерам.

Співзасновник організації Єлісей Ходоловський повідомив, що всі роботи активісти виконують за свої гроші.

.@redbull та Alyona Alyona не змогли – "Києве, мий" допомогли ❣️ Клінінгові роботи на Софійській площі. pic.twitter.com/7boL6PuIHc — Букви (@Bykvu) August 11, 2021

“Києве, мий” – це громадська організація, яка займається прибиранням столичних локацій. Зокрема, активісти організації відмивають вулиці, переходи та будівлі Києва.

Як сповіщалося, у вівторок, 10 серпня, посеред пішохідної зони на Софійській площі в Києві влаштували нелегальні знімання відео з реперкою Alyona Alyona. Деталі події – у матеріалі.

Компанія “Red Bull” зверталася по дозвіл на знімання реклами в історичному центрі Києва, але їй відмовили.

Після того, як інцидент набув розголосу і привернув увагу правоохоронців, в компанії публічно перепросили.