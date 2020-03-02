Про це Дубинський написав на своїй сторінці в Facebook.
“Бродяча тварина, яка зробила в ресторані Сутра фото Єрмака і Гончарука, повідомила в твіттері, що чула слово “Коломойський“. У своєму профілі бродяча тварина пише, що співпрацює з одіозним і пустопорожнім Радіо Свобода. Що повністю пояснює твіт“, – пише народний депутат.
В той же час Дубінський заявив, що фотографія Єрмака і Гончарука була зроблена з відстані в 4 метри.
- Раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков скликав на середу позачергове засідання Ради. В порядку денному засідання питання уряду та звіту правоохоронних органів.
- Раніше стало відомо, що на посаду прем’єра розглядають кандидатури Сергія Тігіпка і Валерія Хорошковського.
- Давид Арахамія заявив в ефірі у Савіка Шустера, що призначення Тігіпка не розглядатиметься.