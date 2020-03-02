Про це Дубинський написав на своїй сторінці в Facebook.

Бродяча тварина, яка зробила в ресторані Сутра фото Єрмака і Гончарука, повідомила в твіттері, що чула слово Коломойський. У своєму профілі бродяча тварина пише, що співпрацює з одіозним і пустопорожнім Радіо Свобода. Що повністю пояснює твіт, пише народний депутат.

В той же час Дубінський заявив, що фотографія Єрмака і Гончарука була зроблена з відстані в 4 метри.

Нагадаємо, що кореспондент BuzzFeedNews Крістофер Міллер зафіксував зустріч Прем’єрміністра Олексія Гончарука з головою Офісу Президента Андрієм Єрмаком в ресторані в Києві.