Народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Дубінський назвав "бродячою твариною" журналіста, який зафіксував зустріч Прем'єр-міністра Олексія Гончарука і голови Офісу Президента Андрія Єрмака в київському ресторані.

Про це Дубинський написав на своїй сторінці в Facebook.

“Бродяча тварина, яка зробила в ресторані Сутра фото Єрмака і Гончарука, повідомила в твіттері, що чула слово “Коломойський“. У своєму профілі бродяча тварина пише, що співпрацює з одіозним і пустопорожнім Радіо Свобода. Що повністю пояснює твіт“, – пише народний депутат.

В той же час Дубінський заявив, що фотографія Єрмака і Гончарука була зроблена з відстані в 4 метри.