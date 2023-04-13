Про це повідомляє PolskieRadio.
13 квітня, вислухавши у Сеймі доповідь міністра закордонних справ Польщі Збіґнєва Рау, Дуда зауважив, що напад Росії на Україну стався через те, що “Європа не втілювала у життя політику Леха Качинського”.
Світ не реалізовував цю політику, особливо, якщо мовиться про Європу…У Польщі ми весь час проводили іншу політику — політику диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, політику зміцнення Польщі. Ми також застерігали наших європейських партнерів від домінування Росії на енергетичному ринку. Ми говорили про це нашим партнерам із Німеччини”, — пояснив Дуда.
За його словами, найважливішим завданням зовнішньої політики Польщі є гарантування безпеки поляків. Польський лідер також наголосив, що уряд проводить політику підтримки України та зміцнення НАТО.
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Зауважимо, у жовтні минулого року Дуда заявив, що відродження російського імперіалізму несе загрозу не лише Україні, а й іншим державам.
Він нагадав, що у 2008 році тодішній президент Польщі Лех Качинський заявив у Грузії, що російський імперіалізм відродився, і його потрібно зупинити, тому що РФ може напасти на Україну, на країни Балтії, а потім, можливо, на Польщу.
Я розумію, що в Берліні, Парижі та Брюсселі не можуть собі уявити, що туди може прийти російський солдат, зґвалтувати дружину, дочку і застрелити людину пострілом у потилицю, але ми, поляки, випробували на собі цю реальність”, — наголосив він.
12 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час візиту до США зустрівся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Глава польського уряду заявив, що “імперія зла відродилася на Сході”.
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