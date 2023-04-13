Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що впродовж минулих двох десятиліть мали рацію ті політики, котрі йшли шляхом, прокладеним Лехом Качиньським. Саме він наголошував на диверсифікації постачань газу до Польщі та попереджав світ після російської агресії проти Грузії, що в майбутньому подібна доля може спіткати й інші країни Центральної та Східної Європи.

Про це повідомляє PolskieRadio.

13 квітня, вислухавши у Сеймі доповідь міністра закордонних справ Польщі Збіґнєва Рау, Дуда зауважив, що напад Росії на Україну стався через те, що “Європа не втілювала у життя політику Леха Качинського”.

Світ не реалізовував цю політику, особливо, якщо мовиться про Європу…У Польщі ми весь час проводили іншу політику — політику диверсифікації джерел постачання енергоресурсів, політику зміцнення Польщі. Ми також застерігали наших європейських партнерів від домінування Росії на енергетичному ринку. Ми говорили про це нашим партнерам із Німеччини”, — пояснив Дуда.

За його словами, найважливішим завданням зовнішньої політики Польщі є гарантування безпеки поляків. Польський лідер також наголосив, що уряд проводить політику підтримки України та зміцнення НАТО.

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Зауважимо, у жовтні минулого року Дуда заявив, що відродження російського імперіалізму несе загрозу не лише Україні, а й іншим державам.

Він нагадав, що у 2008 році тодішній президент Польщі Лех Качинський заявив у Грузії, що російський імперіалізм відродився, і його потрібно зупинити, тому що РФ може напасти на Україну, на країни Балтії, а потім, можливо, на Польщу.

Я розумію, що в Берліні, Парижі та Брюсселі не можуть собі уявити, що туди може прийти російський солдат, зґвалтувати дружину, дочку і застрелити людину пострілом у потилицю, але ми, поляки, випробували на собі цю реальність”, — наголосив він.

12 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час візиту до США зустрівся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Глава польського уряду заявив, що “імперія зла відродилася на Сході”.