20 березня угоду про спільні закупівлі підписало 17 країн ЄС і Норвегія. Польща приєдналася до спільних євросоюзних закупівель боєприпасів для України, після того, як завершила внутрішні процедури.

Про це інформує PolskieRadio.

До Європейського оборонного агентства, яке організовуватиме спільні тендери, вже відправлені скани документів, підписані Міністерством національної оборони.

На план постачання боєприпасів і спільні закупівлі снарядів для України ЄС виділить два мільярди євро з Європейського фонду миру. Один мільярд отримають як компенсацію країни, які вже постачатимуть Україні снаряди зі своїх запасів, а другий мільярд призначать на групові закупівлі.

Очікується, що Польща буде одним з головних бенефіціарів цієї програми. Серед головних виробників боєприпасів, яких зараз потребує Україна, є польський завод Dezamet, що входить до складу Польської групи озброєнь. Вже наступного тижня завод має відвідати єврокомісар у справах промисловості Тьєррі Бретон.

20 березня глави міністерств закордонних справ ЄС погодили план постачання Україні боєприпасів на 2 млрд євро. Спільна закупівля має на меті пришвидшити та збільшити постачання снарядів.

17 березня в ЄС сперечалися щодо ключових деталей – через розбіжності щодо того, як має працювати план. Уряди заявляли про нестачу ясності відносно поточних рівнів боєприпасів у запасах країн ЄС. Пізніше повідомлялося, що перші замовлення за планом можуть бути реалізовані до кінця травня.

Натомість Польща переконує ЄС збільшити фонд для озброєння України.

22 березня міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала проєктну угоду про спільне придбання боєприпасів державами-членами Європейського Союзу для поповнення запасів і продовження надання підтримки Україні.