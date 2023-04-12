Моравецький у США: «Російські варвари загрожують усьому вільному світу»

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час візиту до США зустрівся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Глава польського уряду заявив, що "імперія зла відродилася на Сході".

Про це Моравецький зазначив у Twitter.

12 квітня прем’єр Польщі наголосив, що “російські варвари загрожують не лише Україні”.

Імперія зла відродилася на Сході…Вони загрожують усій Європі та всьому вільному світу. Це не простий випадок, не випадковість, не порив маніяка. Путін створював свою Імперію Зла 23 роки, готуючись до цього конфлікту. Нова Європа це розуміє. Пора це зрозуміти й Старій Європі”, – зазначив він.

The Evil Empire has been reborn in the East. Russian barbarians threaten not only Ukraine. They threaten all of Europe and the whole free world. This is no mere incident, no coincidence, no maniac’s impulse. Putin has been building his Evil Empire for 23 years, in preparation for… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 12, 2023

Моравєцький з вівторка перебуває в США. Він зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, а на другий день візиту відвідав завод Lockheed Martin, а також Anniston Army Depot, тобто компанії, котрі виробляють винищувачі F-35 і танки Abrams для Польщі.

Раніше Матеуш Моравецький заявив, що на території країни планують побудувати склади озброєнь для кількох тисяч одиниць військової техніки НАТО. Варшава має на меті підвищити безпеку країни.

Також Варшава разом із США створить логістичні комплекси та об’єкти для обладнання.

Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться у Повідзі та в інших місцях у Польщі. Це підвищить нашу безпеку”, – додав прем’єр.

Окрім цього, 5 квітня прем’єр-міністр Польщі зазначив, що місце України в НАТО та Європейському Союзі, зазначивши, що саме українська армія нині є “щитом для Європи”.