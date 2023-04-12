російсько-українська війна

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Моравецький у США: «Російські варвари загрожують усьому вільному світу»

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький під час візиту до США зустрівся з віцепрезиденткою Камалою Гарріс. Глава польського уряду заявив, що "імперія зла відродилася на Сході".

Четвер, 13 квітня 2023, 00:29
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Про це Моравецький зазначив у Twitter.

12 квітня прем’єр Польщі наголосив, що “російські варвари загрожують не лише Україні”.

Імперія зла відродилася на Сході…Вони загрожують усій Європі та всьому вільному світу. Це не простий випадок, не випадковість, не порив маніяка. Путін створював свою Імперію Зла 23 роки, готуючись до цього конфлікту. Нова Європа це розуміє. Пора це зрозуміти й Старій Європі”, – зазначив він.

Моравєцький з вівторка перебуває в США. Він зустрівся з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, а на другий день візиту відвідав завод Lockheed Martin, а також Anniston Army Depot, тобто компанії, котрі виробляють винищувачі F-35 і танки Abrams для Польщі.

Раніше Матеуш Моравецький заявив, що на території країни планують побудувати склади озброєнь для кількох тисяч одиниць військової техніки НАТО. Варшава має на меті підвищити безпеку країни.

Також Варшава разом із США створить логістичні комплекси та об’єкти для обладнання.

Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться у Повідзі та в інших місцях у Польщі. Це підвищить нашу безпеку”, – додав прем’єр.

Окрім цього, 5 квітня прем’єр-міністр Польщі зазначив, що місце України в НАТО та Європейському Союзі, зазначивши, що саме українська армія нині є “щитом для Європи”.

Теги: ізоляція росіян, ізоляція рф, Моравецький, Польща, російські варвари, союзники

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