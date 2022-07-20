Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, в ніч на 20 липня російські армійці відкрили вогонь по житловому району Нікополя. Окупанти випустили понад 30 реактивних снарядів з РСЗВ “Град”.
За наявними даними, внаслідок обстрілу загинуло двоє мирних мешканців.
Ще дев’ятеро осіб отримали поранення. З них шістьох довелось ушпиталити, серед них – четверо дітей.
Найменшому пораненому – три роки.
“Усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з “Градів””, – наголосив Резніченко.
Також внаслідок ворожих обстрілів повністю зруйновані три приватні будинки, ще десяток – пошкоджені.
На місці обстрілу працюють рятувальники, які розбирають завали та встановлюють масштаби руйнувань.
Резніченко додав, що після обстрілу по місту розкидані боєзапаси, які ще не здетонували. Їх знешкоджують піротехніки.
- Нагадаємо, у ніч на 19 липня російські окупанти укотре здійснили обстріли Дніпропетровської області. Під ворожим вогнем опинились мирні мешканці Криворізького та Нікольського районів.
- Також російські окупанти вбили чотирьох мирних мешканців на Миколаївщині, щоб звинуватити у цьому злочині бійців Збройних сил України.
- Окрім цього, 19 липня російські окупанти обстріляли центр міста Краматорськ. За попередніми даними, загинула щонайменше одна особа.
- Також близько опівночі 18 липня російські окупанти випустили низку ракет по Одеській області. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро осіб, серед яких одна дитина.