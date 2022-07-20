Російські окупанти вчергове завдали удару по Нікополю, що у Дніпропетровській області. Внаслідок нічного обстрілу міста загинуло двоє осіб, ще дев'ятеро отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, в ніч на 20 липня російські армійці відкрили вогонь по житловому району Нікополя. Окупанти випустили понад 30 реактивних снарядів з РСЗВ “Град”.

За наявними даними, внаслідок обстрілу загинуло двоє мирних мешканців.

Ще дев’ятеро осіб отримали поранення. З них шістьох довелось ушпиталити, серед них – четверо дітей.

Найменшому пораненому – три роки.

“Усього три роки! Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з “Градів””, – наголосив Резніченко.

Також внаслідок ворожих обстрілів повністю зруйновані три приватні будинки, ще десяток – пошкоджені.

На місці обстрілу працюють рятувальники, які розбирають завали та встановлюють масштаби руйнувань.

Резніченко додав, що після обстрілу по місту розкидані боєзапаси, які ще не здетонували. Їх знешкоджують піротехніки.