Прокурори скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно двох колишніх народних депутатів та псевдопосадовиці так званої "ДНР", які закликали жителів Київщини підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Двох колишніх народних депутатів та псевдопосадовицю «ДНР» звинувачують за фактом державної зради і незаконного перетину державного кордону України (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2 КК України).

Під час розслідування було встановлено, що у лютому 2022 року в супроводі російських військових підозрювані незаконно перетнули державний кордон України. Вони приїхали до села Катюжанка Вишгородського району Київської області, яке на той час перебувало під окупацією збройних сил РФ, для пропаганди ідеї “русского мира” серед місцевого населення.

За даними правоохоронців, підозрювані закликали жителів Київської області підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність, а також активно роздавали інтерв’ю антиукраїнського характеру представникам російських ЗМІ.

Крім того, підозрювані відвідали штаб окупантів, що базувався на території сільської школи. Там російські армійці обладнали бойові позиції для військової техніки, зберігали зброю, боєприпаси та пальне.

На шкільному стадіоні був їх посадковий майданчик для ворожих гелікоптерів та бойові позиції РСЗВ “Град”. Звідти окупанти кожну ніч вели обстріли позицій ЗСУ. Також на території школи були приміщення для допитів громадян України, у тому числі полонених.

Також нещодавно Служба безпеки України викрила депутата від забороненої партії ОПЗЖ та директора відділення одного зі столичних банків на тому, що вони влаштували канали нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Двох організаторів затримано у Києві та Луцьку. Депутат Чернігівської районної ради пропонував призовникам незаконно виїжджати за межі України під виглядом багатодітних батьків.

Чиновник надавав фальшиві свідоцтва про народження дітей. Також він обіцяв забезпечити безперешкодний “супровід” через пропускні пункти держкордону.

За “послуги” депутат просив від 3 тисяч доларів. Вартість залежала від терміну виїзду і соціального статусу клієнта. Для реалізації схеми він залучив знайомого з Волині, який виконував роль посередника для передачі грошей.

Двох осіб викрито в обласному центрі під час передавання частини неправомірної вигоди. Іншу схему викрито у Києві, де організатором виявився директор відділення одного зі столичних банків.