Про це повідомляє The Guardian.
“Зараз Росія не хоче сидіти й ні про що домовлятися: вона хоче зайняти землю”, — наголосив Боррель в інтерв’ю іспанському каналу TVE.
За його словами армія РФ хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Російська сторона хоче вести серйозні переговори лише тоді, коли забезпечить сильні позиції.
Водночас Боррель заявив, що Європейський Союз та його союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу українській армії.
“Це важливо, тому що все буде вирішено в найближчі 15 днів. Те, що увійде в історію, — це здатність українців чинити опір”, — констатував він.
- Нагадаємо, що за місяць з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україні, російські військові вбили 128 українських дітей.
- Також вночі, 24 березня, кораблі Чорноморського флоту РФ випустили крилату ракету “Калібр” по центру Харкова.
- Зокрема Україна узгодила з РФ на 24 березня маршрут гуманітарних коридорів для евакуації людей і доставлення гуманітарних вантажів.
- 23 березня у приміщенні міської ради Мукачева відбулось затримання 19 осіб, які, за даними поліції, намагались вчинити конфлікт. За інформацією місцевих ЗМІ, затримані — це так звана “армія” народного депутата України Віктора Балоги. Сам Балога підтвердив, що привів невідомих чоловіків до міськради Мукачева та звинуватив поліціянтів у “диверсійній діяльності”.