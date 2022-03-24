Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що російський уряд наразі не зацікавлений у переговорах про припинення вогню в Україні, оскільки його армія не досягла своїх військових цілей.

Про це повідомляє The Guardian.

“Зараз Росія не хоче сидіти й ні про що домовлятися: вона хоче зайняти землю”, — наголосив Боррель в інтерв’ю іспанському каналу TVE.

За його словами армія РФ хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Російська сторона хоче вести серйозні переговори лише тоді, коли забезпечить сильні позиції.

Водночас Боррель заявив, що Європейський Союз та його союзники продовжуватимуть надавати військову допомогу українській армії.

“Це важливо, тому що все буде вирішено в найближчі 15 днів. Те, що увійде в історію, — це здатність українців чинити опір”, — констатував він.