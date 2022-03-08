Про це зірка повідомила в Instagram.
Акторка написала пост про сміливих українок та закликала своїх шанувальників “донатити для підтримки України”.
“Думаючи про жінок і дівчат в Україні та в усьому світі, які сьогодні героїчно борються за свою країну і народ — як солдати, як матері, як організатори, як опікуни біженців, як протестувальники, як журналісти. Цим жінкам, які ризикують своїм життям в Україні та в сусідніх країнах: ви неймовірні та весь світ вас підтримує”, – йдеться у дописі.
Вона наголосила, що прикріпила до допису декілька ресурсів, за допомогою яких можна допомогти та підтримати український народ. Дженніфер Еністон зібрала для передплатників ресурси, через які можна допомогти українцям.
Знаменитості продовжують підтримувати український інформаційний фронт і не мовчать про війну.
Нагадаємо, популярний комік та актор Джим Керрі підтримав Україну на тлі вторгнення бойовиків РФ та висловив свою думку про лідера країни-агресора.
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