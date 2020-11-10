Лідери країн світу почали вітати обраного президента Джо Байдена і обраного віцепрезидента Камалу Гарріс, але не всі були готові визнати передбачуваних переможців на президентських виборах 2020 року в США. Чому?

Про це розповідає телеканал CNN.

Серед незгодних – сильні світу цього, з якими президент Дональд Трамп примирився і нахвалював їх за останні чотири роки. Хто ж вони?

Президент Росії Володимир Путін

У 2016 році Кремль привітав президента Дональда Трампа через кілька годин після оголошення результатів гонки, але зараз президент Росії Володимир Путін не направив таке ж послання Байдену. У понеділок офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва дочекається офіційних результатів виборів, перш ніж їх коментувати.

Протягом свого президентства Трамп неодноразово вихваляв Путіна, тим самим викликаючи підозри з приводу можливого зв’язку його виборчої кампанії з втручанням Росії у вибори. Таких же затишних відносин не можна очікувати від Байдена, який пообіцяв розглядати іноземне втручання “як ворожий акт”.

“Байден буде ретельно працювати з партнерами і союзниками, щоб протидіяти тому, що Росія робить, будь то спроби вбивства російських громадян за кордоном або військові дії в Сирії, анексія Криму і так далі”, – сказала Карін фон Хіппель, генеральний директор Королівського інституту об’єднаних служб.

В кінці жовтня Байден назвав Росію “головною загрозою” національної безпеки США в інтерв’ю телеканалу 60 Minutes on CBS. Прессекретар Кремля Пєсков відповів, що Росія не згодна з зауваженнями Байдена, і така риторика підсилює “ненависть до Російської Федерації”.

Напередодні виборів дві країни не дійшли згоди про продовження ключового договору про скорочення озброєнь, нового договору СНО, підписаного президентами Обамою і Дмитром Медведєвим в 2010 році.

Лідер КНР Сі Цзіньпін

Навіть після лютої риторики Трампа проти Китаю під час гонки 2016 року Сі Цзіньпін привітав з перемогою нового президента США, і закликав до розвитку “здорових” і “стабільних” китайсько-американських відносин.

І хоча Трамп і Сі на короткий час зав’язали малоймовірну дружбу, незабаром відносини між двома країнами погіршилися на тлі різких розбіжностей з питань торгівлі, технологій, прав людини, звинувачень в китайському експансіонізмі … останнім часом – винна ще й пандемія Covid-19.

Але навіть на цьому тлі Сі не поспішав вітати президентство Байдена. У понеділок китайський уряд ухилився від відповідей про те, коли привітати Байдена з перемогою на виборах, при цьому представник міністерства закордонних справ сказав тільки, що Китай буде діяти “відповідно до міжнародної практики”.

Неважко зрозуміти, чому Пекін вагається. Байден хвалився своєю здатністю протистояти Китаю на відміну від Трампа. Пекін може не відчувати себе зобов’язаним йти на компроміс з США при новій адміністрації.

“Не дивлячись на те, що Байден буде жорстким по відношенню до Китаю він все ж має намір працювати з Китаєм у галузях, що представляють взаємний інтерес – зміна клімату або Північна Корея”, – сказала фон Хіппель.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Кандидат в президенти Трамп похвалив президента Реджепа Таїпа Ердогана за те, як він відреагував на невдалу спробу державного перевороту, незважаючи на серйозні репресії проти опозиції. З приходом Трампа Ердогану в значній мірі був наданий карт-бланш робити те, що він хоче. Зовсім інша історія буде з Байденом, якого Ердоган ще не визнав обраним президентом.

У минулому році в спеціальному випуску “Щотижневика” The New York Times, Байден сказав, що він “стурбований” Туреччиною і буде дотримуватися “зовсім іншого підходу” у відносинах з країною, включаючи підтримку керівництва опозиції і курдів.

Догляд Трампа з регіону, в тому числі з Сирії, в результаті чого сирійські курди виявилися незахищеними від турецького наступу, додало Ердогану сміливість. З тих пір турецький лідер ризикнув накликати на себе гнів альянсу НАТО, купивши російську зброю.

Байден сказав, що Ердоган повинен “заплатити ціну” за ці дії.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару

Президент Бразилії Жаїр Болсонару, якого часто називають “тропічним Трампом” також мовчить про програш Трампа.

Болсонару і його діти, які, як і Трамп, відіграють активну роль у політиці, сподівалися на переобрання Трампа. Його син, конгресмен Едуардо Болсонару, який надів кепку “Трамп-2020” під час поїздки до Вашингтона в якості посланника свого батька, поставив під сумнів голосу Байдена і чесність виборів в США.

Як і Трамп, Болсонару викликав суперечки, роблячи мізогінистичні, расистські та гомофобні зауваження. Він також неодноразово применшував значення пандемії Covid-19, навіть не дивлячись на те, що в Бразилії рівень смертності був дуже високим.

З відходом Трампа Болсонару втрачає дипломатичного союзника.

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор

Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор зробив ретельно сформульовану заяву про вибори в США, в якій він не назвав Байдена переможцем, а замість цього сказав, що йому потрібно почекати, поки закінчиться оскарження підрахунку голосів.

“Ми будемо чекати рішення всіх юридичних питань. Ми не хочемо бути безрозсудними. Ми не хочемо діяти легковажно. Ми хочемо поважати самовизначення людей і їх права”, – сказав Лопес Обрадор заявив в суботу на державному телебаченні.

Лопес Обрадор налагодив тісні стосунки з президентом США за останні кілька років, навіть незважаючи на економічні знущання і расистську риторику Трампа. Обидвоє лідери, обидвоє популісти, які побудували свій політичний бренд на культі особи.

Небажання Лопеса Обрадора привітати Байдена може бути пов’язано дружбою з Трампом. Цей крок також можна інтерпретувати як продовження зовнішньополітичної традиції активного уникнення коментарів у справах інших країн.