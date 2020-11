Із заявою, зокрема, виступив голова Європейської ради Шарль Мішель.

Шарль Мішель також зауважив рекордну явку виборців у США і висловив сподівання на швидке оголошення остаточного результату.

“ЄС ще раз відзначає свою прихильність міцному трансатлантичному партнерству і готовий взаємодіяти з обраним президентом, новим Конгресом і адміністрацією”, – підсумував Мішель.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала Байдена з перемогою.

“ЄС і США – друзі і союзники, у наших громадян найглибші зв’язки. Я сподіваюся на співпрацю з обраним президентом Байденом”, – написала вона в Twitter.

Приєднався до привітань і голова Європейського парламенту Дави Сассолі.

“Світу потрібні міцні відносини між Європою та США – особливо в ці важкі часи. Ми сподіваємося на спільну роботу у боротьбі з COVID-19, зміною клімату та вирішенні проблеми зростаючої нерівності”, – наголосив він.

Our best wishes to the next US President @JoeBiden and VP @KamalaHarris. The world needs a strong relationship between Europe and the US – especially in these difficult times.

We look forward to working together to fight COVID-19, climate change, and address rising inequality. pic.twitter.com/JWfEEtHJSC

— David Sassoli (@EP_President) November 7, 2020