Із заявою, зокрема, виступив голова Європейської ради Шарль Мішель.
“ЄС уважно стежить за виборами президента і Конгресу США. Ми приймаємо до відома останні зміни у виборчому процесі. На цій підставі ЄС привітав обраного президента Джо Байдена і обраного віцепрезидента Камалу Гарріс із досягненням достатньої кількості голосів виборників”, – зазначається в заяві.
Шарль Мішель також зауважив рекордну явку виборців у США і висловив сподівання на швидке оголошення остаточного результату.
“ЄС ще раз відзначає свою прихильність міцному трансатлантичному партнерству і готовий взаємодіяти з обраним президентом, новим Конгресом і адміністрацією”, – підсумував Мішель.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала Байдена з перемогою.
“ЄС і США – друзі і союзники, у наших громадян найглибші зв’язки. Я сподіваюся на співпрацю з обраним президентом Байденом”, – написала вона в Twitter.
Приєднався до привітань і голова Європейського парламенту Дави Сассолі.
“Світу потрібні міцні відносини між Європою та США – особливо в ці важкі часи. Ми сподіваємося на спільну роботу у боротьбі з COVID-19, зміною клімату та вирішенні проблеми зростаючої нерівності”, – наголосив він.
Our best wishes to the next US President @JoeBiden and VP @KamalaHarris. The world needs a strong relationship between Europe and the US – especially in these difficult times.
We look forward to working together to fight COVID-19, climate change, and address rising inequality. pic.twitter.com/JWfEEtHJSC
— David Sassoli (@EP_President) November 7, 2020
Виступили з привітаннями і ряд інших європейських лідерів, серед яких прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
“Я з нетерпінням чекаю співпраці з президентом Байденом. Якщо ми хочемо долати найбільші виклики цього часу, то наша трансатлантична дружба незамінна”, – процитував Меркель офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.
“США – наш найважливіший союзник. І я з нетерпінням чекаю спільної роботи в рамках наших спільних пріоритетів, починаючи з проблем зміни клімату і закінчуючи торгівлею і безпекою”, – написав Джонсон у Twitter.
Привітав Байдена і прем’єр Канади Джастін Трюдо.
“Вітаю Джо Байдена і Камалу Гарріс. Наші дві країни – близькі друзі, партнери і союзники. У нас відносини, які вважаються унікальними на світовій арені. Я чекаю можливості працювати разом і розвивати їх разом із вами”, – зазначив Трюдо.
Свої вітання адресував Байдену і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.
“Вітаю Джо Байдена з обранням на посаду президента США і Камалу Гарріс – на посаду віцепрезидента. Я знаю Джо Байдена як рішучого прихильника нашого Альянсу і сподіваюся на тісну співпрацю з ним. Сильний НАТО корисний як для Північної Америки, так і для Європи”, – наголосив він.
- Раніше сьогодні стало відомо, що колишній віцепрезидент США Джо Байден перемагає на виборах президента США, набравши необхідні 270 голосів виборників. Про це повідомляє ряд американських ЗМІ. Вирішальною для Байдена стала перемога у штаті Пенсильванія, яка дала йому 20 голосів виборників.
- Джо Байден вже прокоментував свою перемогу на президентських виборах у Сполучених Штатах. Він зазначив, що має намір стати “президентом усіх американців”, і закликав жителів США залишити позаду жорстку риторику, а також об’єднатися як нація.
- Дональд Трамп зробив гучну заяву після новин про перемогу його конкурента Джо Байдена на виборах президента США. Прогнозовано, республіканець не згоден мирно передати владу опоненту.
- #Букви слідкують за перебігом виборів у США. Детальніше про це можете прочитати тут.