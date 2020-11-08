Лідери Європейського Союзу, Канади та НАТО привітали Джо Байдена з перемогою на президентських виборах у США.

Із заявою, зокрема, виступив голова Європейської ради Шарль Мішель.

“ЄС уважно стежить за виборами президента і Конгресу США. Ми приймаємо до відома останні зміни у виборчому процесі. На цій підставі ЄС привітав обраного президента Джо Байдена і обраного віцепрезидента Камалу Гарріс із досягненням достатньої кількості голосів виборників”, – зазначається в заяві.

Шарль Мішель також зауважив рекордну явку виборців у США і висловив сподівання на швидке оголошення остаточного результату.

“ЄС ще раз відзначає свою прихильність міцному трансатлантичному партнерству і готовий взаємодіяти з обраним президентом, новим Конгресом і адміністрацією”, – підсумував Мішель.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також привітала Байдена з перемогою.

“ЄС і США – друзі і союзники, у наших громадян найглибші зв’язки. Я сподіваюся на співпрацю з обраним президентом Байденом”, – написала вона в Twitter.

Приєднався до привітань і голова Європейського парламенту Дави Сассолі.

“Світу потрібні міцні відносини між Європою та США – особливо в ці важкі часи. Ми сподіваємося на спільну роботу у боротьбі з COVID-19, зміною клімату та вирішенні проблеми зростаючої нерівності”, – наголосив він.

Our best wishes to the next US President @JoeBiden and VP @KamalaHarris. The world needs a strong relationship between Europe and the US – especially in these difficult times. We look forward to working together to fight COVID-19, climate change, and address rising inequality. pic.twitter.com/JWfEEtHJSC — David Sassoli (@EP_President) November 7, 2020

Виступили з привітаннями і ряд інших європейських лідерів, серед яких прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

“Я з нетерпінням чекаю співпраці з президентом Байденом. Якщо ми хочемо долати найбільші виклики цього часу, то наша трансатлантична дружба незамінна”, – процитував Меркель офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт.

“США – наш найважливіший союзник. І я з нетерпінням чекаю спільної роботи в рамках наших спільних пріоритетів, починаючи з проблем зміни клімату і закінчуючи торгівлею і безпекою”, – написав Джонсон у Twitter.

Привітав Байдена і прем’єр Канади Джастін Трюдо.

“Вітаю Джо Байдена і Камалу Гарріс. Наші дві країни – близькі друзі, партнери і союзники. У нас відносини, які вважаються унікальними на світовій арені. Я чекаю можливості працювати разом і розвивати їх разом із вами”, – зазначив Трюдо.

Свої вітання адресував Байдену і генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

“Вітаю Джо Байдена з обранням на посаду президента США і Камалу Гарріс – на посаду віцепрезидента. Я знаю Джо Байдена як рішучого прихильника нашого Альянсу і сподіваюся на тісну співпрацю з ним. Сильний НАТО корисний як для Північної Америки, так і для Європи”, – наголосив він.