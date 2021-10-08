Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка прокоментував “зливання” операції щодо вагнерівців і заявив, що телефонний дзвінок, який став причиною зриву, здійснив не Володимир Зеленський.

Про це йшлося в етері телеканалу “Прямий”.

Як відомо, вперше Володимир Зеленський заговорив про спецоперацію щодо “вагнерівців” майже через рік — 24 червня 2021 року в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1”.

Під час інтерв’ю він також заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”, щоб сказати, що Україна готова передати повну інформацію стосовно цих осіб.

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, коментуючи “зливання” операції щодо вагнерівців, сказав, що за його інформацією дзвінок невизнаному президентові Білорусі Олександру Лукашенку був не від президента Володимира Зеленського.

“Я просто не розумію, у мене в голові не вкладається, для чого було озвучувати версію, що він особисто зателефонував президенту Білорусі та попередив його про якихось бойовиків… Була така інформація і вона теж озвучувалася, що цей дзвінок був від керівника Офісу президента”, – сказав Рябошапка.

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Держзрада Зеленського та оточення

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань розпочати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російської фірми з ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду.

3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду.

16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Проте парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.