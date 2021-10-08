Про це йшлося в етері телеканалу “Прямий”.
Як відомо, вперше Володимир Зеленський заговорив про спецоперацію щодо “вагнерівців” майже через рік — 24 червня 2021 року в інтерв’ю програмі “VIP з Наталією Мосейчук” на “1+1”.
Під час інтерв’ю він також заявив, що телефонував Олександру Лукашенку щодо “вагнерівців”, щоб сказати, що Україна готова передати повну інформацію стосовно цих осіб.
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Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка, коментуючи “зливання” операції щодо вагнерівців, сказав, що за його інформацією дзвінок невизнаному президентові Білорусі Олександру Лукашенку був не від президента Володимира Зеленського.
“Я просто не розумію, у мене в голові не вкладається, для чого було озвучувати версію, що він особисто зателефонував президенту Білорусі та попередив його про якихось бойовиків… Була така інформація і вона теж озвучувалася, що цей дзвінок був від керівника Офісу президента”, – сказав Рябошапка.
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Держзрада Зеленського та оточення
22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань розпочати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Володимира Зеленського та його оточення через зрив операції із затримання членів російської фірми з ПВК “Вагнер”. Утім ДБР проігнорувало ухвалу суду.
3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду.
16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.
Проте парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.
- 10 вересня голова парламентської ТСК щодо “вагнерівців” Безугла озвучила основні висновки комісії щодо проведення операції та обставин її провалу. Детальніше — в матеріалі “Україна не планувала примусову посадку літака з “вагнерівцями”, але намагалася витягти їх з Росії — ТСК”.
- Між версіями розвитку подій, які викладає парламентська Тимчасова слідча комісія, та даними, отриманими журналістами-розслідувачами з Bellingcat є нестикування.
- Зокрема, у ТСК повідомляли, що найманці довгий час не видавали себе, а коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби. За словами Безуглої, ФСБ могли простежити частину заходів спецслужб та розвідки України щодо “вагнерівців” і запустити власну контроперацію. За інформацією ж Bellingcat, Росія не була обізнана щодо проведення Україною спеціального заходу.Д
- Детальніше про це — в матеріалі “Історія “вагнерівців” – як розвивався один із найбільших скандалів в історії України”.