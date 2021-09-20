Про це на брифінгу повідомила очільниця Тимчасової слідчої комісії (ТСК) у справі “вагнерівців” Мар’яна Безугла.

За її словами, ТСК підтверджує, що від 2014 року спецслужбами та розвідкою України проводилася роботу з документування участі російських військових та найманців у війні проти України.

ТСК встановила, що спецслужби РФ дозволили вивезення 33 найманців на територію Білорусі.

“Підготовка відповідних документів про екстрадицію розпочалася вже після того, як “вагнерівці” були затримані у Білорусі. За попередньою інформацією ТСК, з моменту затримання найманців спецслужби РФ переформатували свої активні заходи й почали дезінформаційну спецоперацію проти України”, — зазначає Безугла.

Наразі ТСК готується рекомендувати правоохоронним органам в межах своїх повноважень проаналізувати наявні факти про дезінформаційну активність Росії та її скоординованість з діями окремих суб’єктів в Україні.

“ТСК продовжує вивчати обставини, чи було затримання найманців наслідком витоку інформації, недоліків у плануванні, активних дій спецслужб Білорусі, активних дій спецслужб РФ чи комбінації частини зазначених факторів”, – додала голова комісії.

Раніше Безугла заявляла, що найманці довгий час не видавали себе. Коли це почало відбуватися, передбачувано, у справу втрутилися вже російські спецслужби.

Сьогодні нардеп від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький заявив, що на колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Василя Бурбу здійснюється тиск з боку влади.

Як відомо, Тимчасова слідча комісія парламенту, що розглядає спецоперацію щодо “вагнерівців”, відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.