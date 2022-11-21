21 листопада Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) спільно з працівниками УСР в Житомирській області Нацполу повідомили про підозру колишньому директору та заступнику директора Житомирського бронетанкового заводу у розтраті майна заводу на понад 4,5 млн грн.

Про це інформує пресслужба НАБУ.

Дії осіб кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, підозрювані восени 2014 року незаконно провели розконсервацію майна Державного агентства резерву України, а саме 20 двигунів до бронетехніки. Як повідомляє слідство, їх фактично вилучили з мобілізаційного резерву та розпорядилися на власний розсуд.

У НАБУ наголосили, що ці дії вчинили під час гострої нестачі для ЗСУ військової техніки у період військового вторгнення росіян в Україну.

У пресслужбі зауважили, що відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Довідка. Житомирський бронетанковий завод (ЖБТЗ) — державне підприємство.

2 липня 2020 року, контррозвідка Служби безпеки України викрила посадових осіб Державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод» на мільйонних зловживаннях при ремонті систем захисту українських Збройних Сил.

В межах раніше розпочатого кримінального провадження оперативники спецслужби встановили, що навесні 2018 року посадові особи державного підприємства уклали з львівським науково-виробничим об’єднанням договір на технічне обслуговування і ремонт приладів радіаційної та хімічної розвідки. Вартість ремонту систем захисту склала 2,5 мільйона гривень.

Водночас ініційована СБУ перевірка показала, що на бронетанковому заводі є вся необхідна матеріально-технічна база, яка дозволяє без задіяння сторонніх фірм здійснювати обслуговування і налагодження цієї військової техніки.

Правоохоронці провели сім санкціонованих обшуків на бронетанковому заводі і e львівській фірмі, в декількох військових представництвах в Києві, а також за місцем проживання учасників угоди. Вилученj військову продукцію, угоди, фінансову документацію, яка доводить неправомірне завищення вартості ремонтних робіт.

Триває досудове розслідування по ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

З 2019 по 2021 рік директором був Жуковець Олексій Петрович, з 2021 року — Гращенков Геннадій Павлович.