Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Він вказав на ймовірність створення між сторонами мілітаризованої зони, ворожості та “замороженого конфлікту”, що триває. Ставрідіс назвав “вкрай очевидним”, що військове протистояння “захлинулося з обох боків”.

Військові плани президента РФ Володимира Путіна виявилися не надто ефективними, йому вдалося захопити лише невеликі території у порівнянні з масштабними намірами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, зазначив він. Своєю чергою, “українці дуже сильно опираються”, але ніхто не може витримати воєнного конфлікту, який триває багато місяців, додав екскомандувач силами НАТО.

Корейська війна тривала з 1950 по 1953 роки та завершилася перемир’ям між Північною та Південною Кореєю, водночас офіційного мирного договору досі не було підписано і формально обидві країни все ще перебувають у стані війни.

Російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого за наказом Путіна, розпочавши військові дії по всій території сусідньої країни. За кілька тижнів Москва заявила про намір сконцентрувати зусилля на захопленні регіонів на сході України.