Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Він вказав на ймовірність створення між сторонами мілітаризованої зони, ворожості та “замороженого конфлікту”, що триває. Ставрідіс назвав “вкрай очевидним”, що військове протистояння “захлинулося з обох боків”.
Військові плани президента РФ Володимира Путіна виявилися не надто ефективними, йому вдалося захопити лише невеликі території у порівнянні з масштабними намірами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, зазначив він. Своєю чергою, “українці дуже сильно опираються”, але ніхто не може витримати воєнного конфлікту, який триває багато місяців, додав екскомандувач силами НАТО.
Корейська війна тривала з 1950 по 1953 роки та завершилася перемир’ям між Північною та Південною Кореєю, водночас офіційного мирного договору досі не було підписано і формально обидві країни все ще перебувають у стані війни.
Російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого за наказом Путіна, розпочавши військові дії по всій території сусідньої країни. За кілька тижнів Москва заявила про намір сконцентрувати зусилля на захопленні регіонів на сході України.
- Нагадаємо, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, пояснюючи необхідність реформування Служби держоборони, заявив, що Україна настільки послабила російську армію, що РФ могла б здійснити будь-яку нову атаку не раніше, ніж за два роки.
- Протягом 17 липня російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ та обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов’янського напрямку.
- Станом на 17 липня РФ застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет. Водночас неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей.
- Колишній прем’єр-міністр Великої Британії (з 1997 по 2007 рік) Тоні Блер заявив, що війна в Україні показує, що домінування Заходу підходить до кінця, оскільки Китай підіймається до статусу наддержави у партнерстві з РФ в одній із найважливіших точок перелому за століття.