Колишній головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс прогнозує розвиток конфлікту України та РФ за корейським сценарієм. Війна в Україні може закінчитися через 4-6 місяців, водночас ситуація після закінчення бойових дій, можливо, буде близькою до підсумків Корейської війни.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Він вказав на ймовірність створення між сторонами мілітаризованої зони, ворожості та “замороженого конфлікту”, що триває. Ставрідіс назвав “вкрай очевидним”, що військове протистояння “захлинулося з обох боків”.

Військові плани президента РФ Володимира Путіна виявилися не надто ефективними, йому вдалося захопити лише невеликі території у порівнянні з масштабними намірами на початку повномасштабного вторгнення в Україну, зазначив він. Своєю чергою, “українці дуже сильно опираються”, але ніхто не може витримати воєнного конфлікту, який триває багато місяців, додав екскомандувач силами НАТО.

Корейська війна тривала з 1950 по 1953 роки та завершилася перемир’ям між Північною та Південною Кореєю, водночас офіційного мирного договору досі не було підписано і формально обидві країни все ще перебувають у стані війни.

Російська армія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого за наказом Путіна, розпочавши військові дії по всій території сусідньої країни. За кілька тижнів Москва заявила про намір сконцентрувати зусилля на захопленні регіонів на сході України.