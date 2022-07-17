Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.
Проте, президент наголосив, що можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів, усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні та більш як вісім років. Він зауважив, що все це буде зроблено.
Глава держави зазначив, що сьогодні з РФ знову прозвучала не дуже твереза заява про нібито “судний день” для України.
“Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення РФ в небі над українським Донбасом малайзійського “Боїнга”. Уже тоді РФ йшла цим шляхом – до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для РФ буде судний день”, – зауважив Зеленський.
- Нагадаємо, від початку повномасштабного наступу на Україну, РФ втратила понад 30% своєї наземної бойової ефективності. 50 тисяч російських солдатів вбиті або отримали поранення, заявив начальник штабу оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін.
- Міністерство оборони Великої Британії заявило, що РФ зміцнює свої оборонні позиції в окупованих нею районах на півдні України.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що Україна може використовувати американські реактивні системи залпового вогню HIMARS для ударів по Криму.
- Раніше голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот закликав до більшої впевненості у відносинах із “хитким хворим колосом” РФ та зауважив на необхідності постачати Україні більше потрібної зброї, аби вона змогла відвоювати території, окуповані РФ. Рот також переконаний, що Німеччину потрібно захищати не так на власній території, нарощуючи сили своїх армій, як насамперед в Україні та на східному фланзі НАТО.