Станом на 17 липня РФ застосувала проти України вже понад три тисячі крилатих ракет. Водночас неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

Проте, президент наголосив, що можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів, усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні та більш як вісім років. Він зауважив, що все це буде зроблено.

Глава держави зазначив, що сьогодні з РФ знову прозвучала не дуже твереза заява про нібито “судний день” для України.