Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

Проте, президент наголосив, що можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів, усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні та більш як вісім років. Він зауважив, що все це буде зроблено.

Глава держави зазначив, що сьогодні з РФ знову прозвучала не дуже твереза заява про нібито “судний день” для України.

“Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування. Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення РФ в небі над українським Донбасом малайзійського “Боїнга”. Уже тоді РФ йшла цим шляхом – до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для РФ буде судний день”, – зауважив Зеленський.