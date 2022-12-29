“Газпром” з посиланням на головного виконавчого директора Олексія Міллера, давнього союзника президента РФ Володимира Путіна, заявив, що цього року експорт за межі колишнього Радянського Союзу досягне 100,9 мільярда кубометрів. Це на 45% нижче, ніж за 2021 рік, коли газова монополія експортувала 185,1 млрд кубів, з яких 10,39 млрд кубів припали на постачання до Китаю. Рівень постачання виявився найнижчим із часів розпаду СРСР.

Попередній антирекорд був зафіксований у 1995 році, коли російський монополіст експортував 117,4 млрд кубів. Цікаво, що навіть у 1991 році постачання були вищими.

Прямий експорт російського газу до Німеччини, найбільшої економіки Європи, був припинений у вересні після вибухів на трубопроводах Nord Stream у Балтійському морі.