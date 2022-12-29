Про це повідомляє Reuters, посилаючись на статистику “Газпрому”, порівнюючи показники з даними 90-х років.

Європейський Союз, який традиційно є найбільшим споживачем нафти та газу в Росії, роками говорив про скорочення своєї залежності від російських енергоресурсів, але Брюссель прийняв конкретні рішення після того, як у лютому Кремль ввів війська в Україну.

“Газпром” з посиланням на головного виконавчого директора Олексія Міллера, давнього союзника президента РФ Володимира Путіна, заявив, що цього року експорт за межі колишнього Радянського Союзу досягне 100,9 мільярда кубометрів. Це на 45% нижче, ніж за 2021 рік, коли газова монополія експортувала 185,1 млрд кубів, з яких 10,39 млрд кубів припали на постачання до Китаю. Рівень постачання виявився найнижчим із часів розпаду СРСР.

Попередній антирекорд був зафіксований у 1995 році, коли російський монополіст експортував 117,4 млрд кубів. Цікаво, що навіть у 1991 році постачання були вищими.

Прямий експорт російського газу до Німеччини, найбільшої економіки Європи, був припинений у вересні після вибухів на трубопроводах Nord Stream у Балтійському морі.

Швеція та Данія дійшли висновку, що чотири витоки на Nord Stream 1 і 2 були спричинені вибухами, але не сказали, хто може нести відповідальність. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав пошкодження диверсією.

Водночас постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) зростає переважно силами компанії “Новатек”. За 11 місяців 2022 року виробництво ЗПГ у Росії зросло на 10% і досягло 29,7 млн ​​тонн, тоді як видобуток “Газпрому” за 2022 рік впав майже на 100 млрд кубів.

В агентстві зауважили, що РФ вдалося компенсувати зниження імпорту газу до Європи вищими цінами на енергоносії, а доходи її бюджету від нафти та газу зросли більш ніж на третину за перші 10 місяців.