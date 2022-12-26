У Москві висловили готовність відновити постачання газу в Європу газопроводом Ямал-Європа. Таке повідомив віце-прем'єр-міністр РФ Олександр Новак.

Про це інформує CNN.

Він заявив, що європейський ринок залишається актуальним, оскільки там зберігається дефіцит газу. Окрім цього, спостерігається зростання попиту.

Ми маємо всі можливості для відновлення постачання. Наприклад, трубопровід Ямал-Європа, зупинений із політичних причин, залишається невикористаним”, – сказав Новак.

Він наголосив, що РФ продовжує розглядати Європу як потенційний ринок збуту.

Росія перебуває в енергетичному протистоянні з Європою з моменту вторгнення в Україну в лютому.

У травні Варшава розірвала угоду з Росією, відхиливши раніше вимогу Москви платити в рублях. Тоді Польща розірвала угоду на постачання російського газу, яка мала завершитися наприкінці 2022 року. Контракт діяв з 1993 року. Згодом “Газпром” припинив постачання газопроводом Ямал-Європа. Також “Газпром” припинив постачати газ дистриб’ютору в Німеччині.

У грудні транспортування газу із заходу на схід, із Німеччини до Польщі, також було тимчасово припинено, “впавши до нуля”.

Новак також нагадав, що Москва обговорює додаткове постачання газу через Туреччину – після створення там хабу.

Окрім цього, за його словами, Москва очікує, що в 2022 році вона поставить до Європи 21 мільярд кубометрів зрідженого природного газу (СПГ).

Цього року ми змогли значно збільшити поставки СПГ до Європи, – сказав Новак. За 11 місяців 2022 року вони зросли до 19,4 млрд кубометрів, до кінця року очікується 21 млрд кубометрів”.

Він заявив, що Москва також обговорює збільшення постачання свого газу в Казахстан та Узбекистан.

У довгостроковій ж перспективі Росія хоче відправляти свій природний газ на ринки Афганістану та Пакистану, наголосив Новак, використовуючи інфраструктуру Центральної Азії, або свопом з території Ірану.

Довідка. Трубопровід “Ямал-Європа” тягнеться через Росію й Білорусь до Польщі та Німеччини. З початку повномасштабного вторгнення в Україну його використання різко скорочувалось. На трубопровід припадає невелика частина потоків газу РФ до Європи. Тоді у Німеччині зазначали, що припинення потоків газу через “Ямал” не поставить під загрозу постачання.