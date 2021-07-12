Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

“12 липня Печерський суд розглянув клопотання слідчих та задовольнив його у повному обсязі, обравши колишньому заступнику міністра оборони запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою внесення застави у сумі понад 475 млн гривень”, – заявили в ДБР.

Мова йде про заступника міністра оборони України у 2015-2019 роках Ігоря Павловського.

Як наголосили в ДБР, запобіжні заходи було обрано всім чотирьом фігурантам цієї справи. Усіх їх арештували з правом внесення застави.

Адвокат Ігоря Павловського Ростислав Кравець в ефірі телеканалу ”Прямий“ назвав рішення суду політичним.

“Те, що й всі очікували, суд повністю задовольнив клопотання прокурорів. Застосував заставу, відмовив у задоволенні клопотання щодо взяття на поруки в тому числі і Героїв України і народних депутатів України. Вирішив, що ця застава є можливо, як забезпечення виконання покладених на нього обов’язків. Ну, на жаль, я вважаю, що це рішення є політичним”, – заявив адвокат.

За його словами розгляд апеляційного рішення можливий не раніше 18 липня, але сторона захисту вже почала готувати апеляцію та скаргу до ЄСПЛ.

“Рано чи пізно, за це рішення будуть нести відповідальність. Звичайно, ми негайно підготуємо апеляційну скаргу, питання тільки, що суд виготовить повний текст рішення, я так зрозумів 15 липня. Тобто, навіть якщо ми сьогодні подаємо апеляційну скаргу, то раніше 18 числа апеляційними суд не матиме змоги її розглянути. Тому, готуємо всі ці документи і одночасно будемо готувати заяву до Європейського суду з прав людини щодо переслідування нашого клієнта”, – резюмував Кравець.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань підозрює колишнього заступника міністра оборони Ігоря Павловського, двох колишніх очільників департаменту Міноборони, а також голову правління підприємства “Кузня на Рибальському” Валерія Шандру у змові та організації постачання армії у 2016-2018 роках “військової техніки низької якості”. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які за даними ДБР не відповідали встановленим вимогам і не можуть використовуватися у Збройних силах. У ДБР стверджують, що така “схема завдала державі збитків на суму понад 475 млн гривень”.