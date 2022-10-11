В державному підприємстві НАЕК "Енергоатом" заявили, що інформація про постачання на Запорізьку атомну електростанцію російського струму є неправдивою.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому”.

У відомстві зазначили, що в російських інформаційних агентствах, окупантська адміністрація хизується постачанням на ЗАЕС російської електроенергії для забезпечення власних потреб станції. Проте інформація про постачання на ЗАЕС російського струму – черговий фейк російської пропаганди.

“Енергоатом офіційно спростовує цю брехню і повідомляє, що Запорізька атомна електростанція отримує електроенергію для забезпечення власних потреб з української енергосистеми через відновлену українськими ж фахівцями лінію зв‘язку 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська”, – наголосили в НАЕК “Енергоатом”.

А також додали, що інших шляхів заживити Запорізьку атомну електростанцію, окрім як із вітчизняної енергосистеми, на сьогодні не існує.

Варто зазначити, що російські окупанти готуються до зими, перетворюючи Запорізьку АЕС на так звані “казарми”. У машинні зали 1-го та 2-го енергоблоків ЗАЕС заводять ліжка, матраци, бойлери та інше побутове “знаряддя”.

Військові РФ намагаються значно збільшити свою присутність на станції, яку вони перетворили на військову базу: “Або ж планують ще жорсткіше взяти персонал Запорізької АЕС у заручники й зовсім не випускати працівників, як це було під час окупації Чорнобильської АЕС”, — розповіли в “Енергоатомі”.

А також зауважили, що залишається лише “багаття для обігріву розпалити на станції — і абсурд був би остаточно довершеним”.

Втім, у повідомленні запевнили, що зимувати на станції росіянами не доведеться, адже Україна за одностайної підтримки цивілізованого світу працює над тим, щоб якомога швидше вигнати російську орду з усіх своїх територій, з усіх загарбаних підприємств та заводів, з кожної домівки.