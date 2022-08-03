Державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" та компанія Westinghouse Electric запускають програму стажування у Сполучених Штатах Америки для спеціалістів і випускників атомних спеціальностей.

Про це повідомляє пресслужба державного підприємства “НАЕК “Енергоатом”.

У повідомленні зазначається, що компанія Westinghouse Electric і ДП “НАЕК “Енергоатом” оголосили про співробітництво, завдяки якому понад 60 українських атомників та студентів старших курсів зможуть пройти стажування та отримати можливості для розвитку у США. Студенти вивчатимуть технологію AP1000.

Програма з практичного навчання розпочнеться вже восени 2022 року у головному офісі компанії Westinghouse у Сполучених Штатах.

Після завершення навчання новоспечені технічні спеціалісти отримають можливості застосувати свої навички інженерної, технічної та технологічної підтримки у проєктах нового будівництва блоків за технологією AP1000 в Україні. Зокрема у нещодавно заснованому інженерно-технічному центрі Westinghouse у Києві.

Крім того, фахівці також пройдуть підготовку із забезпечення надважливої підтримки майбутніх програм виведення з експлуатації енергоблоків українських атомних електростанцій.

“Можливість протягом кількох місяців зануритися у вивчення технології AP1000 дозволить Україні прискорити досягнення цілей у сфері чистої енергії та активізувати зусилля з енергетичної безпеки”, – зазначив виконавчий директор з персоналу ДП “НАЕК “Енергоатом” Олег Бояринцев.

Нагадаємо, що у червні цього року “Енергоатом” та Westinghouse домовились про будівництво атомних енергоблоків в Україні та постачання ядерного палива. Президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали три угоди про посилення співпраці між компаніями.

Довідка. AP1000 – це перевірений реактор покоління III+, що має унікальні пасивні системи безпеки, модульну конструкцію, а також найкращі в галузі експлуатаційні характеристики та можливість працювати в режимах маневрування.