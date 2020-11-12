Бренд "Епіцентр К" заявив, що його магазини все ж таки не працюватимуть у звичному режимі під час "карантину вихідного дня".

Відповідна заява опублікована на Facebook-сторінці бренду.

Напередодні Кабінет Міністрів прийняв рішення про введення в Україні “карантину вихідного дня” вже з 14 листопада. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. У суботу та неділю в Україні матимуть працювати лише аптеки, продуктові магазини та АЗС.

У відповідь мережа магазинів “Епіцентр К” жартома повідомила про намір працювати у вихідні (ввести “72-годинну п’ятницю”).

Вже наступного дня мережа опублікувала заяву, в якій наголосила, що піклується про здоров’я та добробут людей і на вихідних буде реалізовувати лише товари першої необхідності. Таке рішення, за словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, відбулося “після роз’яснень, отриманих в Міністерстві внутрішніх справ”.

Впродовж кількох години плани “Епіцентру” змінилися. Відтепер мережа планує працювати в онлайн-режимі, а також видавати попередньо замовлені товари.

“На час дії карантину вихідного дня мережа “Епіцентр” працюватиме виключно в онлайн режимі та видаватиме товари в Центрах видачі замовлень торговельних центрів. У будні дні робота торговельних центрів мережі буде продовжена до 24:00 та триватиме до останнього покупця”, — повідомили на сторінці бренду ввечері четверга.