Про це йдеться у його дописі в Instagram.
Він закликав весь цивілізований світ, країни та міжнародні організації, громадських та релігійних лідерів зробити ВСЕ можливе, аби допомогти евакуювати людей, що залишились на “Азовсталі”. Епіфаній звернувся також до російських військових та керівників, аби ті не втрачали рештки людської подоби, пам’ятали про Суд Божий, бо “немилостивий суд тому, хто не творив милости” (Як. 2: 13).
“Погодьтеся нарешті на процедуру ЕКСТРАКЦІЇ – можливості виводу всіх заручників із території “Азовсталі” за аналогією з Дюнкерською евакуацією під час Другої світової війни. Російські керівники, що не погоджуються на таку дію, остаточно затаврують себе в історії як вбивці, нелюди, кати”, – зазначив Епіфаній.
Він наголосив, що молиться за кожного заручника “Азовсталі”, за їхніх рідних і близьких, які зносять зараз страшні душевні муки.
- Нагадаємо, дружини бійців Маріуполя закликали звільнити захисників “Азовсталі”. Вони наголосили, що треба вивезти не тільки важкопоранених, а й домогтися звільнення шляхом “екстракції” всього гарнізону.
- Сім’ї бійців “Азову” вирушили до Туреччини зустрітися з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вони планують висловити подяку за підтримку в питанні порятунку захисників Маріуполя.
- Російські військові вирішили помститися Україні за перемогу на “Євробаченні-2022”. Вони малювали на запалювальних бомбах послання для захисників “Азовсталі” у Маріуполі.
- За даними російських військових, вони використали на “Азовсталі” запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Їхня температура горіння досягає близько 2,5 тисячі градусів.