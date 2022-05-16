Про це йдеться у його дописі в Instagram.

Він закликав весь цивілізований світ, країни та міжнародні організації, громадських та релігійних лідерів зробити ВСЕ можливе, аби допомогти евакуювати людей, що залишились на “Азовсталі”. Епіфаній звернувся також до російських військових та керівників, аби ті не втрачали рештки людської подоби, пам’ятали про Суд Божий, бо “немилос­тивий суд тому, хто не творив милости” (Як. 2: 13).

“Погодьтеся нарешті на процедуру ЕКСТРАКЦІЇ – можливості виводу всіх заручників із території “Азовсталі” за аналогією з Дюнкерською еваку­ацією під час Другої світової війни. Російські керівники, що не погоджуються на таку дію, остаточно затаврують себе в історії як вбивці, нелюди, кати”, – зазначив Епіфаній.

Він наголосив, що молиться за кожного заручника “Азовсталі”, за їхніх рідних і близьких, які зносять зараз страшні душевні муки.