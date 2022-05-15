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Рідні захисників «Азовсталі» вирушили зустрітися з турецьким президентом Ердоганом

Сім'ї бійців "Азову" вирушили до Туреччини зустрітися з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Вони планують висловити подяку за підтримку в питанні порятунку захисників Маріуполя.

Неділя, 15 травня 2022, 15:35
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Відповідне відео опублікувала дружина одного з військових “Азову” Наталія Зарицька.

Рідні “азовців” просять Ердогана об’єднати зусилля із лідером Китаю Сі Цзіньпінем для того, аби разом звільнити військових.

“Ми, рідні захисників Маріуполя, що знаходяться на “Азовсталі”, вирушили в Стамбул подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку в питанні порятунку та евакуації наших рідних до Туреччини”, – повідомила дружина українського воїна.

У зверненні вона зазначила, що Путіну буде важко відмовити, якщо з такою пропозицією як посередник звернеться саме Сі Цзіньпінь.

Теги: Азовсталь, Війна в Україні, війна з Росією, Маріуполь, Реджеп Тайїп Ердоган, російсько-українська війна, Сі Цзіньпін

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