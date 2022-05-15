Рідні захисників «Азовсталі» вирушили зустрітися з турецьким президентом Ердоганом

Відповідне відео опублікувала дружина одного з військових “Азову” Наталія Зарицька.
Рідні “азовців” просять Ердогана об’єднати зусилля із лідером Китаю Сі Цзіньпінем для того, аби разом звільнити військових.
“Ми, рідні захисників Маріуполя, що знаходяться на “Азовсталі”, вирушили в Стамбул подякувати президенту Туреччини Реджепу Ердогану за підтримку в питанні порятунку та евакуації наших рідних до Туреччини”, – повідомила дружина українського воїна.
У зверненні вона зазначила, що Путіну буде важко відмовити, якщо з такою пропозицією як посередник звернеться саме Сі Цзіньпінь.
- Нагадаємо, російські військові вирішили помститися Україні за перемогу на “Євробаченні-2022”. Вони малювали на запалювальних бомбах послання для захисників “Азовсталі” у Маріуполі.
- За даними російських військових, вони використали на “Азовсталі” запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Їхня температура горіння досягає близько 2,5 тисячі градусів.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що напередодні російські окупанти виставили у публічний доступ особисті контакти наречених та дружин захисників з “Азовсталі”.
- Українські полярники зі станції “Академік Вернадський” долучилися до всесвітньої акції з підтримки захисників Маріуполя та записали відеозвернення. У ньому команда висловила свою підтримку та зазначила, що пишається відданістю й незламністю кожного бійця на металургійному заводі “Азовсталь”, вони завжди у їхніх думках і серцях.