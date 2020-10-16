Про це він заявив у відеозверненні.
Три фінальні питання повністю збігаються з тими, які “злили” напередодні.
- Третє питання: “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”
- Четверте питання: “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”
- П’яте питання: “Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.
Крім цього, Зеленський відреагував на критику з боку політиків і соціологів, які пояснили, чому не варто проводити такого роду опитування.
Зеленський вважає, що вони просто бояться втратити владу, бо в опитуваннях беруть участь і впливають на прийняття фінальних рішень звичайні люди. Також він сказав, що в перспективі такі опитування можна буде проводити щомісяця, а то й щотижня.
Він закликав тих, кому не подобаються запропоновані ним п’ять питань, писати в коментарях свої і, можливо, їх розглянуть на наступних опитуваннях.
- 13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.
- В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.
- Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.
- У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.