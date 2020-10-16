Президент України Володимир Зеленський офіційно озвучив ще три, фінальних, питання, які планується винести на всенародне опитування 25 жовтня.

Про це він заявив у відеозверненні.

Три фінальні питання повністю збігаються з тими, які “злили” напередодні.

Третє питання: “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”

Четверте питання: “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”

П’яте питання: “Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.

Крім цього, Зеленський відреагував на критику з боку політиків і соціологів, які пояснили, чому не варто проводити такого роду опитування.

Зеленський вважає, що вони просто бояться втратити владу, бо в опитуваннях беруть участь і впливають на прийняття фінальних рішень звичайні люди. Також він сказав, що в перспективі такі опитування можна буде проводити щомісяця, а то й щотижня.

Він закликав тих, кому не подобаються запропоновані ним п’ять питань, писати в коментарях свої і, можливо, їх розглянуть на наступних опитуваннях.