Про це він заявив у відеозверненні.

Три фінальні питання повністю збігаються з тими, які “злили” напередодні.

  • Третє питання: “Чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300?”
  • Четверте питання: “Чи підтримуєш ти легалізацію в Україні медичного канабісу з метою полегшення болю важкохворих?”
  • П’яте питання: “Чи необхідно Україні на міжнародному рівні піднімати питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом?”.

Крім цього, Зеленський відреагував на критику з боку політиків і соціологів, які пояснили, чому не варто проводити такого роду опитування.

Зеленський вважає, що вони просто бояться втратити владу, бо в опитуваннях беруть участь і впливають на прийняття фінальних рішень звичайні люди. Також він сказав, що в перспективі такі опитування можна буде проводити щомісяця, а то й щотижня.

Він закликав тих, кому не подобаються запропоновані ним п’ять питань, писати в коментарях свої і, можливо, їх розглянуть на наступних опитуваннях.

  • 13 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час проведення місцевих виборів 25 жовтня українцям на виборчих дільницях поставлять п’ять запитань.
  • В Офісі президента запевнили, що анонсоване президентом Володимиром Зеленським опитування в день проведення місцевих виборів не матиме прямих юридичних наслідків.
  • Юрист Андрій Магера в коментарі #Буквам заявив, що проведення будь-яких опитувань на виборчих дільницях, крім національного екзит-полу, не передбачено законодавством.
  • У Комітеті виборців України також наголосили, що проведення опитувань у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня суперечить Виборчому кодексу.