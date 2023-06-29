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Ердоган пообіцяв «гранично» жорстку реакцію на акцію зі спаленням Корану у Швеції

29 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган рішуче засудив "антиісламську провокацію у Швеції", де було санкціоновано акцію зі спаленням Корану, що відбулася біля головної мечеті Стокгольма.

Четвер, 29 червня 2023, 20:14
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Джерело: Anadolu

Глава Туреччини заявив, що реакція Анкари на те, що сталося у Стокгольмі, буде “гранично жорсткою” і цей курс продовжиться аж до того моменту, коли на Заході почнуть демонструвати рішучість боротьби з проявами ісламофобії та тероризму.

Турецький лідер акцентував, що структури, які санкціонують антиісламські акції “під маскою свободи поглядів, або ігнорують прояви ісламофобії, не досягнуть своїх цілей”.

“Образа переконань мусульман не має нічого спільного зі свободою висловлювання. Ми рано чи пізно змусимо певні кола на Заході визнати цей факт!” – наголосив Ердоган.

Він запевнив, що Туреччина ніколи не піде на поводу сил, які намагаються її провокувати або використати мову погроз стосовно Анкари.

Зауважимо, влада Швеції дала дозвіл провести демонстрацію, під час якої планують спалити копію Корану біля мечеті в центрі Стокгольма в середу, 28 червня. Спалення збігається з мусульманським святом Курбан-Байрам, одним із найзначніших в ісламському календарі.

Рішення дозволити такий протест може поставити під загрозу шанси Швеції на вступ до НАТО через заперечення з боку Туреччини.

Туреччина – стратегічно важливий член НАТО через своє географічне розташування як на Близькому Сході, так і в Європі, а також друга за величиною військова сила альянсу – виявилася найбільшою перешкодою для вступу Швеції в НАТО.

На початку цього року турецько-шведські відносини зазнали серйозного удару після мітингу біля турецького посольства в Стокгольмі, під час якого антиімміграційний політик підпалив копію Корану.

Інцидент викликав гнів у турецькій столиці Анкарі, де протестувальники вийшли на вулиці та у відповідь спалили шведський прапор біля посольства Швеції.

Тодішній міністр закордонних справ Туреччини, як повідомляється, звинуватив шведський уряд, заявивши, що він “взяв участь у цьому злочині, дозволивши цей мерзенний акт”.

  • Виключати збройний напад РФ на Швецію не можна. Попри те, що Росія веде повномасштабну війну проти України, можливості для дій проти Швеції є, мовиться у звіті парламентського комітету з питань оборони скандинавської країни, який мають представити громадськості вранці 19 червня під час пресконференції.
  • Глава військової розвідки Швеції Томас Нільссон вважає, що Росія намагається завадити вступу країни до НАТО. РФ робить активні дії та вкладає кошти, щоб створити перешкоди для цього.
  • 4 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Туреччина, Швеція та Фінляндія зустрінуться цього місяця, щоб спробувати подолати заперечення, які затримали заявку Швеції на членство в Альянс.
  • 28 червня міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан засудив акцію зі спаленням Корану.
Теги: акція зі спаленням Корану, Ердоган, Туреччина, Швеція

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