Ердоган пообіцяв «гранично» жорстку реакцію на акцію зі спаленням Корану у Швеції

29 червня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган рішуче засудив "антиісламську провокацію у Швеції", де було санкціоновано акцію зі спаленням Корану, що відбулася біля головної мечеті Стокгольма.

Джерело: Anadolu

Глава Туреччини заявив, що реакція Анкари на те, що сталося у Стокгольмі, буде “гранично жорсткою” і цей курс продовжиться аж до того моменту, коли на Заході почнуть демонструвати рішучість боротьби з проявами ісламофобії та тероризму.

Турецький лідер акцентував, що структури, які санкціонують антиісламські акції “під маскою свободи поглядів, або ігнорують прояви ісламофобії, не досягнуть своїх цілей”.

“Образа переконань мусульман не має нічого спільного зі свободою висловлювання. Ми рано чи пізно змусимо певні кола на Заході визнати цей факт!” – наголосив Ердоган.

Він запевнив, що Туреччина ніколи не піде на поводу сил, які намагаються її провокувати або використати мову погроз стосовно Анкари.