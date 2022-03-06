Про це повідомляє турецьке видання Haberler.
Поки деталі перемовин не оприлюднили. Відомо, що Ердоган із Путіним порушив питання щодо російсько-української війни. Планується, що про деталі розмови сповістить невдовзі Управління комунікації президента Туреччини.
Зазначимо, що Туреччина активно виступає, аби стати посередником між Україною та РФ. Країна закликала Кремль до деескалації ще до початку повномасштабного вторгнення та після нього. Окупантів багато разів закликали негайно припинити насильство.
Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначав, що наша сторона не проти зустрічі у Туреччині. Проте від російського керівництва немає підтвердження згоди на перемовини.
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