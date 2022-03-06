Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що український уряд разом з партнерами реалізує повну ізоляцію Російської Федерації від світу.

Про це він повідомив на брифінгу в етері каналу “Україна 24”.

Міністр зауважив, що наразі багато компаній, брендів, організацій розривають стосунки з країною-агресором.

Координуючи зусилля з іншими країнами, ми реалізуємо стратегію повної ізоляції РФ. 38 країн нещодавно закрили свій авіапростір для Росії, спортивні організації продовжують виключати російських спортсменів і скасовують змагання з ними, компанії та відомі бренди розривають зв’язок також, закриваючи магазини в державі агресора. 113 компаній-гігантів вийшли з російського ринку, в той час, як 213 повністю чи частково припинили співпрацю з ворогом”, — наголосив Кулеба.

Він звернув увагу на те, що саботаж та мітинги вже починають підривати бойову спроможність Путіна. За його словами зараз відбувається “депутінізація”.

Також після зустрічі з Блінкеном в Україні очікують від G7 та інших країн продовження санкційного тиску на Російську Федерацію.

Зокрема Дмитро Кулеба згадав про створення Президентом України Володимиром Зеленським можливості для іноземців стати до лав інтернаціонального легіону. За його словами добровольці з 52 країн вже прибули захищати Україну.

Водночас міністр закликав українців мобілізуватись та проводити публічні заходи на підтримку прийняття України до Європейського Союзу.