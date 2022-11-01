Про це повідомила пресслужба Ердогана у Facebook.
Турецький президент наголосив, що Анкара має намір продовжувати вживати необхідних заходів для розв’язання проблем щодо “зернової угоди”. Він готовий до діалогу з усіма сторонами.
Реджеп Таїп Ердоган згадав стосовно перемовин між Україною та Росією. Він зазначив, що за умови конструктивного розв’язання ситуації з “зерновою кризою” Туреччина планує сприяти тому, аби було зроблено кроки до мирних перемовин.
Президент Туреччини висловив впевненість, що організація експорту українського продовольства буде налагоджена.
Видання “Анадолу” зазначало, що Ердоган планує провести розмову також з президентом України Володимиром Зеленським.
- В Україні розпочинають проєкт “Дунайський зерновий шлях“. Українське дунайське пароплавство (УДП) ініціює його після заяви Росії про припинення “зернової угоди”.
- В Європейському Союзі почали опрацьовувати сухопутний маршрут для експорту українського зерна. До цього долучилися Франція з іншими колегами з ЄС.
- 29 жовтня у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”. Москва звинуватила Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
- У Державному департаменті США вважають, що заяви Росії про вихід із “зернової угоди” мають “негайний шкідливий вплив на глобальну харчову безпеку”.
- В Європейському Союзі вважають рішення Росії щодо виходу з “зернової ініціативи” безпідставним. Країни-члени ЄС закликали Москву припинити використовувати продовольство як зброю.