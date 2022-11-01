Про це повідомила пресслужба Ердогана у Facebook.

Турецький президент наголосив, що Анкара має намір продовжувати вживати необхідних заходів для розв’язання проблем щодо “зернової угоди”. Він готовий до діалогу з усіма сторонами.

Реджеп Таїп Ердоган згадав стосовно перемовин між Україною та Росією. Він зазначив, що за умови конструктивного розв’язання ситуації з “зерновою кризою” Туреччина планує сприяти тому, аби було зроблено кроки до мирних перемовин.

Президент Туреччини висловив впевненість, що організація експорту українського продовольства буде налагоджена.

Видання “Анадолу” зазначало, що Ердоган планує провести розмову також з президентом України Володимиром Зеленським.