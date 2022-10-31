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В ЄС розглядають сухопутний маршрут для експорту українського зерна

В Європейському Союзі почали опрацьовувати сухопутний маршрут для експорту українського зерна. До цього долучилися Франція з іншими колегами з ЄС.

Понеділок, 31 жовтня 2022, 15:29
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Про це повідомило France24.

Міністр сільського господарства Франції Марка Фено зазначив, що сухопутний коридор може проходити через Румунію та Польщу. Такий варіант почали обговорювати після того, як Росія вирішила вийти з “зернової угоди”.

“У межах ЄС я часто спілкуюся з колегами в ЄС, особливо з німецьким колегою, ми намагаємося з’ясувати, якщо цей маршрут більше не може проходити через Чорне море, то чи він може проходити по землі… Зокрема вивчаємо наземні маршрути через Румунію та Польщу”, — сказав він в етері радіостанції RMC.

У Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді” 29 жовтня. У Кремлі звинуватили Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, Москва планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. Він сказав, що у Кремлі давно вирішили влаштувати “голодні ігри”, а заявами про атаки намагається виправдати своє рішення.

Попри вихід РФ з “зернової угоди”, ООН і Туреччина змогли погодити вихід 12 суден з портів Одеської області. Всього вивезли 355 тисяч тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

Теги: Євросоюз, Європейський Союз, Росія, експорт зерна, ЄС, зернова угода, розірвання угоди, російська агресія, російсько-українська війна, українське зерно, зерно, РФ

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