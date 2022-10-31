В ЄС розглядають сухопутний маршрут для експорту українського зерна

Про це повідомило France24.

Міністр сільського господарства Франції Марка Фено зазначив, що сухопутний коридор може проходити через Румунію та Польщу. Такий варіант почали обговорювати після того, як Росія вирішила вийти з “зернової угоди”.

“У межах ЄС я часто спілкуюся з колегами в ЄС, особливо з німецьким колегою, ми намагаємося з’ясувати, якщо цей маршрут більше не може проходити через Чорне море, то чи він може проходити по землі… Зокрема вивчаємо наземні маршрути через Румунію та Польщу”, — сказав він в етері радіостанції RMC.

У Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді” 29 жовтня. У Кремлі звинуватили Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.