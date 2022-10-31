В ЄС розглядають сухопутний маршрут для експорту українського зерна

Про це повідомило France24.
Міністр сільського господарства Франції Марка Фено зазначив, що сухопутний коридор може проходити через Румунію та Польщу. Такий варіант почали обговорювати після того, як Росія вирішила вийти з “зернової угоди”.
“У межах ЄС я часто спілкуюся з колегами в ЄС, особливо з німецьким колегою, ми намагаємося з’ясувати, якщо цей маршрут більше не може проходити через Чорне море, то чи він може проходити по землі… Зокрема вивчаємо наземні маршрути через Румунію та Польщу”, — сказав він в етері радіостанції RMC.
У Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді” 29 жовтня. У Кремлі звинуватили Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, Москва планувала зірвати “зернову угоду” заздалегідь. Він сказав, що у Кремлі давно вирішили влаштувати “голодні ігри”, а заявами про атаки намагається виправдати своє рішення.
Попри вихід РФ з “зернової угоди”, ООН і Туреччина змогли погодити вихід 12 суден з портів Одеської області. Всього вивезли 355 тисяч тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.
- Речник президента України Сергій Нікіфоров заявив, шо Україна очікуватиме на реакцію Туреччини та ООН щодо російської заяви про припинення угоди.
- Європейський Союз закликав Росію переглянути рішення щодо “зернової угоди”. Раніше Москва вирішила зупинити участь в угоді щодо вивезення українського зерна.
- Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні “продовольчої зброї” після того, як Москва оголосила, що негайно призупиняє виконання укладеної за посередництва ООН “зернової угоди”.