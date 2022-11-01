В Євросоюзі вважають безпідставним рішення Росії вийти з «зернової угоди»

В Європейському Союзі вважають рішення Росії щодо виходу з "зернової ініціативи" безпідставним. Країни-члени ЄС закликали Москву припинити використовувати продовольство як зброю.

Про це повідомили на сайті Європейської Ради.

У заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені всіх 27 країн-членів зазначено, що рішення Росії перешкоджає експорту вкрай необхідного зерна для розв’язання глобальної продовольчої кризи.

“Росія одноосібно несе відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спричинила своєю неспровокованою та нічим не виправданою агресивною війною проти України, та блокуванням українських морських портів”, — йдеться у повідомленні.

За словами Жозепа Борреля, експорт українського зерна дозволив суттєво змінити ситуацію на глобальному ринку. Завдяки угоді зерно доставляли до країн, котрі цього найбільше потребують, зокрема Африканському Рогу, Ємену та Афганістану.

Високий представник ЄС додав, що Чорноморська зернова ініціатива дозволила поставити на глобальний ринок 9 мільйонів 521 тисячу 645 тонн українського зерна та харчових продуктів.

Боррель наголосив, що Кремль використовує нестачу продовольство та голод як зброю з початку широкомасштабного наступу на Україну. Значно загострили глобальну продовольчу кризу дії РФ, як руйнування складів, переривання виробництва, введення квот та обмеження на власні поставки продуктів та добрива.