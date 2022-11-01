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В Євросоюзі вважають безпідставним рішення Росії вийти з «зернової угоди»

В Європейському Союзі вважають рішення Росії щодо виходу з "зернової ініціативи" безпідставним. Країни-члени ЄС закликали Москву припинити використовувати продовольство як зброю.

Вівторок, 1 листопада 2022, 14:40
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Про це повідомили  на сайті Європейської Ради.

У заяві високого представника ЄС Жозепа Борреля від імені всіх 27 країн-членів зазначено, що рішення Росії перешкоджає експорту вкрай необхідного зерна для розв’язання глобальної продовольчої кризи.

“Росія одноосібно несе відповідальність за глобальну кризу продовольчої безпеки, яку вона спричинила своєю неспровокованою та нічим не виправданою агресивною війною проти України, та блокуванням українських морських портів”, — йдеться у повідомленні.

За словами Жозепа Борреля, експорт українського зерна дозволив суттєво змінити ситуацію на глобальному ринку. Завдяки угоді зерно доставляли до країн, котрі цього найбільше потребують, зокрема Африканському Рогу, Ємену та Афганістану.

Високий представник ЄС додав, що Чорноморська зернова ініціатива дозволила поставити на глобальний ринок 9 мільйонів 521 тисячу 645 тонн українського зерна та харчових продуктів.

Боррель наголосив, що Кремль використовує нестачу продовольство та голод як зброю з початку широкомасштабного наступу на Україну. Значно загострили глобальну продовольчу кризу дії РФ, як руйнування складів, переривання виробництва, введення квот та обмеження на власні поставки продуктів та добрива.

“Європейський Союз засуджує призупинення Росією (участі, – ред.) у Чорноморській зерновій ініціативі та закликає Росію переглянути своє рішення, негайно повернутися до виконання Чорноморської зернової ініціативи ООН. ЄС рішуче підтримує заклик генерального секретаря ООН щодо продовження дії цієї ініціативи після завершення терміну її дії у листопада”, — йдеться у документі.

ЄС має намір надалі відповідати на глобальну продовольчу кризу. Крім того, країни планують підтримувати своєчасне й стабільне постачання української агропродукції на глобальні ринки.

Теги: Євросоюз, експорт зерна, Європейський Союз, ЄС, Жозеп Боррель, зернова угода, розірвання угоди, російська агресія, російсько-українська війна, Росія, українське зерно, зерно, РФ

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