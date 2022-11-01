В Україні розпочинають проєкт "Дунайський зерновий шлях". Українське дунайське пароплавство (УДП) ініціює його після заяви Росії про припинення "зернової угоди".

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Facebook.

За його словами, компанія наполегливо і системно розвивало проєкт. Вона ще влітку передбачала те, що Росія може в будь-який момент спробувати зірвати “зернову ініціативу”.

УДП профінансувало створення перевалки зернових. Компанія вела перемовини з румунською TTS. Вони домовилися про швидшу та ефективнішу схему перевалки у порту Констанци.

Гендиректор додав, що “Дунайський зерновий шлях” вже починає працювати. Очікується, що доставлення агропродукції здійснюватиметься безпечно з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу. Контролювати і здійснювати логістичний зв’язок буде УДП.

Компанія очікує, що середній час обороту каравану скоротиться приблизно на 30%. Таке можливо за умови швидшого процесу завантаження та розвантаження. Крім того, власникам вантажу не доведеться витрачати додаткові фінанси внаслідок тривалих очікувань в черзі біля термінала.

На суднах будуть системи системами онлайн контролю та відеоспостереження. Завдяки цьому баржевий караван зможе здійснювати до двох рейсів на місяць.

Другий етап проєкту передбачає будівництво нових барж. Найближчим часом планують почали капітальний ремонт самохідного флоту з заміною двигунів.