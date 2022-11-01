Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Facebook.
За його словами, компанія наполегливо і системно розвивало проєкт. Вона ще влітку передбачала те, що Росія може в будь-який момент спробувати зірвати “зернову ініціативу”.
УДП профінансувало створення перевалки зернових. Компанія вела перемовини з румунською TTS. Вони домовилися про швидшу та ефективнішу схему перевалки у порту Констанци.
Гендиректор додав, що “Дунайський зерновий шлях” вже починає працювати. Очікується, що доставлення агропродукції здійснюватиметься безпечно з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу. Контролювати і здійснювати логістичний зв’язок буде УДП.
Компанія очікує, що середній час обороту каравану скоротиться приблизно на 30%. Таке можливо за умови швидшого процесу завантаження та розвантаження. Крім того, власникам вантажу не доведеться витрачати додаткові фінанси внаслідок тривалих очікувань в черзі біля термінала.
На суднах будуть системи системами онлайн контролю та відеоспостереження. Завдяки цьому баржевий караван зможе здійснювати до двох рейсів на місяць.
Другий етап проєкту передбачає будівництво нових барж. Найближчим часом планують почали капітальний ремонт самохідного флоту з заміною двигунів.
- В Європейському Союзі вважають рішення Росії щодо виходу з “зернової ініціативи” безпідставним. Країни-члени ЄС закликали Москву припинити використовувати продовольство як зброю.
- 29 жовтня у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”. Москва звинуватила Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
- У Державному департаменті США вважають, що заяви Росії про вихід із “зернової угоди” мають “негайний шкідливий вплив на глобальну харчову безпеку”.
- В Європейському Союзі почали опрацьовувати сухопутний маршрут для експорту українського зерна. До цього долучилися Франція з іншими колегами з ЄС.
- Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні “продовольчої зброї” після того, як Москва оголосила, що негайно призупиняє виконання укладеної за посередництва ООН “зернової угоди”.