Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.
Так, раніше в Мережі з’явився узгоджений у Мінську документ про створення “консультативної ради” з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей). Відповідно до зазначеного документа, новоствореним органом фактично зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія виступатиме в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.
Єрмак, своєю чергою, сьогодні запевнив, що “консультативна рада” не передбачає переговорів із терористичними формуваннями на тимчасово окупованому Донбасі.
“Ми ніколи не вели переговори ні з “ДНР”, ні з “ЛНР”, ні з терористами, ні з сепаратистами – і не будемо ніколи їх вести. Але хочу нагадати, що в Мінських домовленостях чітко прописано, і там є підписи представників “ДНР” і “ЛНР”, там є умови, що Україна повинна погодити деякі законодавчі акти з представниками тих територій. Більше 5 років, протягом яких проходить процес у Мінську, на цих переговорах присутні тільки представники “ДНР” і “ЛНР”. Всі про це знають. Вони не є представниками ТКГ, і за нашої каденції ніколи ними не стануть”, – зазначив Єрмак.
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Він пояснив, що під час мінських переговорів виникло питання, з ким Києву погоджувати позиції. Тому було прийнято рішення “говорити з нашими громадянами, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які не є учасниками війни на Донбасі, на яких немає крові наших героїв, наших бійців”.
Таке рішення нібито покликано “припинити монополію” на представництво бойовиків “ДНР/ЛНР” у Мінську і має залучити до процесу звичайних громадян України.
“Ми хотіли припинити монополію на представництво окремих районів Донбасу представників “ДНР” і “ЛНР”. І ця платформа, для якої ми знайшли робочу назву – координаційна рада, є реалізацією цієї ідеї”, – розповів Єрмак.
За його словами, в цій платформі не повинно бути учасників, призначених державою (вона повинна бути створена “представниками суспільства”). Очікується, що в ній братимуть участь представники громадських організацій, церковні діячі.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Онлайн-брифінг керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.
Опубліковано Офіс Президента України Вівторок, 31 березня 2020 р.
- Раніше повідомлялося, що Тристороння контактна група на засіданні в Мінську, яке відбулося 11 березня, домовилася про створення органу, яким фіксується суб’єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”.
- Керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевняє, що консультативна рада в ТКГ, у складі якої будуть представники ОРДЛО, виконуватиме виключно дорадчі функції.
- 56 народних депутатів фракції “Слуга народу” підписали відкрите звернення проти прямих переговорів з ОРДЛО, на які погодився голова Офісу президента Андрій Єрмак в Мінську.
- Дипломат і колишній учасник Мінської контактної групи Роман Безсмертний заявив в інтерв’ю #Буквам, що Службі безпеки України варто дослідити роль Андрія Єрмака в підписанні документа в Мінську, щоб зрозуміти, на яку країну той працює.