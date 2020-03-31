Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що створення "консультативної ради" в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську необхідно для "припинення монополії" бойовиків "ДНР/ЛНР".

Таку заяву він зробив сьогодні на брифінгу.

Так, раніше в Мережі з’явився узгоджений у Мінську документ про створення “консультативної ради” з представниками ОРДЛО (окремих районів Донецької та Луганської областей). Відповідно до зазначеного документа, новоствореним органом фактично зафіксується суб’єктність ОРДЛО, а Росія виступатиме в статусі гаранта-спостерігача, нарівні з Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

Єрмак, своєю чергою, сьогодні запевнив, що “консультативна рада” не передбачає переговорів із терористичними формуваннями на тимчасово окупованому Донбасі.

“Ми ніколи не вели переговори ні з “ДНР”, ні з “ЛНР”, ні з терористами, ні з сепаратистами – і не будемо ніколи їх вести. Але хочу нагадати, що в Мінських домовленостях чітко прописано, і там є підписи представників “ДНР” і “ЛНР”, там є умови, що Україна повинна погодити деякі законодавчі акти з представниками тих територій. Більше 5 років, протягом яких проходить процес у Мінську, на цих переговорах присутні тільки представники “ДНР” і “ЛНР”. Всі про це знають. Вони не є представниками ТКГ, і за нашої каденції ніколи ними не стануть”, – зазначив Єрмак.

Він пояснив, що під час мінських переговорів виникло питання, з ким Києву погоджувати позиції. Тому було прийнято рішення “говорити з нашими громадянами, які тимчасово проживають на окупованих територіях, які не є учасниками війни на Донбасі, на яких немає крові наших героїв, наших бійців”.

Таке рішення нібито покликано “припинити монополію” на представництво бойовиків “ДНР/ЛНР” у Мінську і має залучити до процесу звичайних громадян України.

“Ми хотіли припинити монополію на представництво окремих районів Донбасу представників “ДНР” і “ЛНР”. І ця платформа, для якої ми знайшли робочу назву – координаційна рада, є реалізацією цієї ідеї”, – розповів Єрмак.

За його словами, в цій платформі не повинно бути учасників, призначених державою (вона повинна бути створена “представниками суспільства”). Очікується, що в ній братимуть участь представники громадських організацій, церковні діячі.