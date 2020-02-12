Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

За словами Єрмака, пріоритетом для Офісу президента залишається припинення війни на Донбасі.

“Я не залишу ті напрямки, якими я займався останнім часом. Сьогодні для президента України, Офісу президента одним із пріоритетів є і завжди буде припинення війни на Донбасі в інтересах України. Тому даний напрямок залишається пріоритетним”, – наголосив він.

Крім того, Єрмак має намір продовжувати займатися зовнішньополітичним напрямком.

“Я вважаю, що сьогодні Україна перебуває в ТОПі світової уваги, і ми не можемо втрачати цей шанс”, – заявив він.

Третім напрямом, який буде знаходитися в фокусі ОПУ, є регіональна політика.

“Одним із напрямків, дуже важливим, безумовно, буде регіональна політика. Ми будемо ще більш ефективно на місцях працювати з губернаторами. Команда губернаторів сьогодні у нас практично вже сформована. Це молоді, амбітні, професійні люди, і вони мають конкретні завдання”, – розповів Єрмак.

Четвертим напрямком, за словами Єрмака, є “бажання зробити так, щоб Україна стала інвестиційною Меккою”. Він повідомив, що у влади є конкретні кроки і програми, як це зробити.

“Сьогодні це завдання отримали наші губернатори. Сьогодні цим опікується Уряд України”, – уточнив глава ОПУ.

“Вважаю, що Офіс президента повинен стати експертним офісом президента України, де сьогодні будуть сконцентровані найкращі кадри, найбільш професійні, які допоможуть президенту виконувати його функції і досягати результатів за всіма напрямами його діяльності”, – наголосив Єрмак.

Він також подякував президенту Володимира Зеленського за надану довіру.

Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Брифінг керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 12 лютого 2020 р.