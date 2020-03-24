Про це повідомив у відеозверненні голова Європейського парламенту Жозеп Боррелл.

Як повідомлялося раніше, лідери країн Європейського Союзу домовилися щодо закриття зовнішніх кордонів на 30 днів через поширення коронавірусу COVID-19.

У вівторок, 24 березня, Європарламент ухвалив рішення щодо обмеження в’їзду на території ЄС громадян третіх країн.

“Європейська рада схвалила пропозицію Єврокомісії про те, що Євросоюз має на 30 або більше днів закрити території, щоб запобігти поширенню вірусу”, — сказав Боррель.

За словами голови Європарламенту, ці заходи не є егоїстичними або протекціоністськими, вони “захищають кожного як всередині, так і зовні” Євросоюзу.

“Вірус поширюється, тому що люди передають його під час подорожей та особистих контактів. Обмеження служить для зменшення контактів. Заборонено в’їзд на європейську територію в разі, якщо це не “основна” подорож неєвропейського громадянина. Також це служить для запобігання поширенню вірусу та є гарантією того, що коли цей громадянин повертається у свою країну походження, він не передає його туди, звідки він родом”, — додав Боррель.