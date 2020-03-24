Незважаючи на карантин через коронавірус в країнах Європейського Союзу продовжують літати літаки.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на аеропорти.

Як повідомлялося раніше, Кабінет Міністрів прийняв рішення з 24 березня заборонити громадянам залишати Україну з туристичною метою. У зв’язку з цим будуть тимчасово закриті всі аеропорти країни за винятком “Борисполя”.

Зараз в Україні зупинили авіаційні, залізничні та автобусні пасажирські маршрути, як міжміські, так і транскордонні. Експерти прогнозують значні збитки для транспортної галузі, проблеми для інших сфер економіки, а то і банкрутство ряду пасажирських операторів.

У розпал епідемії коронавірусу спочатку Азія, а слідом Європа і Америка закрила в’їзд для громадян інших країн в надії зупинити епідемію. Більшість авіаліній вимушено скоротили польоти до мінімуму. Літаки стоять на землі, квитки не продаються. Але, незважаючи на це, авіакомпанії продовжують здійснювати міжнародні та внутрішні рейси, а країни ЄС не забороняють авіаперевезення.

За допомогою сервісу Flightradar24 (Флайтрадар) #Букви переглянули рух літаків в реальному часі. Так, над країнами ЄС, Британією продовжують курсувати літаки.

В Італії, яка обігнала Китай за кількістю жертв коронавірусу, незважаючи на жорсткий карантин продовжують літати літаки.

Так, аеропорт Риму Fiumicino приймає літаки з Лісабона, Лондона, Тенеріфе, Варшави, Мадрида, Тель-Авіва, Дюссельдорфа і багато інших країн.

Крім того, в країні продовжують здійснюватися внутрішні авіарейси. Так, аеропорт Риму Fiumicino приймає літаки з Неаполя, Катанії, Барі, Мілана.

Так, наприклад, аеропорт Франкфурта-на-Майні також приймає літаки з Шанхая, Бангкока, Ханой, Порту, Мілана, Дубліна, Амстердама, Стокгольма, Лондона та інших міст.

Варто відзначити, що деякі аеропорти скасували більшість авіарейсів, але продовжують здійснювати авіаперельоти в кілька міст.

Так, наприклад аеропорт Варшави імені Шопена продовжує здійснювати рейси в Лондон.