Еммануель Макрон оголосив про транспортну блокаду Франції і підкреслив, що нинішній стан в країні близький до військового.

Про це він заявив, виступаючи в телезверненні до народу, повідомляє Le Monde.

“Із завтрашнього полудня кордони Євросоюзу і Шенгенського простору будуть закриті на 30 днів”, – сказав глава держави.

Він також повідомив, що Франція вводить безпрецедентні заходи по боротьбі з коронавірусом, що включають скасування вже призначених виборів, а також транспортну блокаду.

“Кожен з нас повинен за всяку ціну обмежити кількість людей, з якими ми спілкуємося щодня. Вчені кажуть, що це головний пріоритет. Ось чому, порадившись, вислухавши експертів, я вирішив ще більше посилити заходи по скороченню наших поїздок і наших контактів до найнеобхідніших”, – заявив Макрон.

Також президент Франції вирішив не проводити вчасно місцеві вибори. Другий тур муніципальних виборів по всій державі, який мав відбутися 22 березня, він буде перенесений на невизначений термін. Також президент відклав проведення пенсійної реформи.

“Ми на війні. Звичайно, що це війна за здоров’я. Ми не боремося проти армії або іншої нації, але є ворог, невидимий, невловимий і наступаючий. І це вимагає нашої спільної мобілізації. Ми на війні. Всі дії уряду і парламенту мають бути спрямовані на боротьбу з епідемією вдень і вночі. Ніщо не повинно нас розважати. Ось чому я вирішив, що всі проведені реформи будуть припинені, починаючи з пенсійної реформи”, – заявив він.

Макрон оголосив, що таксі і готелі можуть бути мобілізовані для перевезення і розміщення медиків, які зараз “на передовій”.

Він також розповів про те, як буде введено в дію рішення про закриття кордонів Євросоюзу для іноземців, анонсоване в понеділок президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйен. Як з’ясувалося, це рішення буде прийнято в обхід стандартної процедури, тому нові правила в’їзду запрацюють вже у вівторок.

Крім того, буде істотно зменшена робота транспорту всередині країни: на 15 днів буде скасовано більшість маршрутів громадського транспорту, крім критично необхідних.

Будь-яке порушення цих правил буде оштрафовано.