Євросоюз планує відкрити кордони для українських громадян з 1 липня. Попереднє рішення було прийнято на закритому засіданні.

Про це повідомляє телеканал Euronews.

На закритому засіданні чиновники хотіли затвердити список країн, для яких кордони Євросоюзу з 1 липня будуть відкриті (країни із зеленої зони), а для яких як і раніше закриті (червона зона).

Остаточне рішення прийнято так і не було. Дипломати продовжать домовлятися в п’ятницю, 26 червня.

За попередньою згодою, Україна увійшла до списку країн з “зеленої зони”, тобто наших громадян прийматимуть в ЄС після 1 липня.

Ось повний перелік країн, громадяни яких, попередньо, зможуть приїжджати в ЄС, з початку липня: Ватикан, Монако, Чорногорія, Андорра, Сербія, Боснія і Герцеговина, Україна, Албанія, Туреччина, Косово, Корейська Народно-Демократична Республіка, Туркменістан, В’єтнам , Китай, Таїланд, М’янма, Монголія, Японія, Південна Корея, Грузія, Бутан, Ліван, Індонезія, Узбекистан, Індія, Таджикистан, Казахстан, Палау, Нова Зеландія, Австралія, Домініка, Багамські острови, Сент-Люсія, Уругвай, Ямайка, Куба, Гайана, Парагвай, Венесуела, Нікарагуа, Коста Ріка, Канада, Ангола, Туніс, Намібія, Уганда, Мозамбік, Маврикій, Замбія, Руанда, Ефіопія, Марокко, Алжир, Єгипет.

До остаточного рішення дипломати не прийшли через те, що не можуть узгодити критерії, за якими потрібно розділяти країни “червоної” і “зеленої” зон. Вони запросили рекомендації медичних агентств.

Затверджені списки переглядатимуть кожні два тижні.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій опублікував перелік країн, до яких можуть подорожувати громадяни України.