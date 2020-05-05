Ще в одному гуртожитку Києва – на вулиці Борщагівській – виявили хворого на коронавірус COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, хворий лікується на самоізоляції за межами гуртожитку.

“Вчора, вже ввечері, виявили хворого в гуртожитку на вулиці Борщагівській. Він зараз лікується на самоізоляції поза межами гуртожитку. 9-ти особам, котрі контактували з інфікованим, зробили ПЛР-тести та забезпечили медичний нагляд”, – зазначив Кличко.

Він нагадав, що раніше коронавірус виявили в двох столичних гуртожитках: на вулиці Бажова і на вулиці Бойчука.

В одному з них (на вулиці Бойчука) зафіксували 5 випадків зараження, з них 4 людини лікуються в стаціонарі Олександрівської лікарні. А в приміщенні гуртожитку сьогодні на карантині знаходиться 121 особа. Там посилили заходи з дезінфекції, медики постійно оглядають мешканців гуртожитку. Також виявлені всі, хто контактував із хворими.

“У другому гуртожитку, про який ми повідомляли, і який теж закрили на карантин, – один випадок захворювання на коронавірус. Людина перебуває на режимі самоізоляції. Загальна кількість зареєстрованих мешканців гуртожитку – 317 осіб. Також встановлене коло людей, які мали контакти з хворим”, – розповів Кличко.

За його словами, у всіх приміщеннях загального користування – в коридорах, на сходових клітках, в холах гуртожитку – здійснили заходи з дезінфекції. Кожного дня там відбувається санобробка.

(На відео – з 9:30)