Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, хворий лікується на самоізоляції за межами гуртожитку.
“Вчора, вже ввечері, виявили хворого в гуртожитку на вулиці Борщагівській. Він зараз лікується на самоізоляції поза межами гуртожитку. 9-ти особам, котрі контактували з інфікованим, зробили ПЛР-тести та забезпечили медичний нагляд”, – зазначив Кличко.
Він нагадав, що раніше коронавірус виявили в двох столичних гуртожитках: на вулиці Бажова і на вулиці Бойчука.
В одному з них (на вулиці Бойчука) зафіксували 5 випадків зараження, з них 4 людини лікуються в стаціонарі Олександрівської лікарні. А в приміщенні гуртожитку сьогодні на карантині знаходиться 121 особа. Там посилили заходи з дезінфекції, медики постійно оглядають мешканців гуртожитку. Також виявлені всі, хто контактував із хворими.
“У другому гуртожитку, про який ми повідомляли, і який теж закрили на карантин, – один випадок захворювання на коронавірус. Людина перебуває на режимі самоізоляції. Загальна кількість зареєстрованих мешканців гуртожитку – 317 осіб. Також встановлене коло людей, які мали контакти з хворим”, – розповів Кличко.
За його словами, у всіх приміщеннях загального користування – в коридорах, на сходових клітках, в холах гуртожитку – здійснили заходи з дезінфекції. Кожного дня там відбувається санобробка.
(На відео – з 9:30)
- 28 квітня мер Києва Віталій Кличко представив план першого етапу виходу з карантину в столиці. Він розпочнеться 12 травня. Планується дозволити: роботу непродовольчих магазинів площею до 300 кв. м; роботу перукарень та салонів краси; роботу тимчасових споруд (кіосків) – із забороною споживання їжі і напоїв на місці; роботу автокінотеатрів; кафе, як і ресторани, матимуть можливість працювати на винос; відкриють для відвідування столичні парки та сквери. Громадський транспорт на першому етапі продовжить працювати в обмеженому режимі, а робота метрополітену може бути відновлена за рішенням Кабінету Міністрів.
- Віталій Кличко повідомляв, що найбільше випадків коронавірусу в Києві – серед жителів 30-49 років.