Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо кількість хворих на COVID-19 в Україні досягне 10% населення, медикам доведеться "обирати, хто житиме далі".

Про це йшлося в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Президент зазначив, що, якщо в Україні захворіють від 2 до 10% населення, “медики обиратимуть, кому жити далі”, маючи на увазі, що кількість місць в лікарнях обмежена.

Також Зеленський заявив, що до значного зростання випадків захворювання може призвести те, що на Великдень багато підуть до церкви.

“Люди, які не самоізолюються і підуть до церкви, вони знаєте, що роблять? Скажу чесно, вони ставлять перед вибором медиків, українських медиків. Те, що відбувалося неодноразово в Італії, і ви про це знаєте, коли привозили людей, а медик стояв перед вибором, тому що з цих десятьох він мусить обрати, кому жити, немає місць [в лікарнях]”, – сказав він.

"Люди, які підуть до церкви ставлять перед вибором медиків, які будуть обирати кому жити…" "Люди, які підуть до церкви, ставлять перед вибором медиків, які будуть обирати кому жити, якщо буде від 2% до 10% захворівших…" Gepostet von Букви am Freitag, 17. April 2020

Станом на 17 квітня в Україні зафіксовано 4662 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу було підтверджено 501 новий випадок.