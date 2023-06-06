6 червня президент Литви Гітанас Науседа, обраний президентом Латвії Едгарс Рінкевичс та очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна назвали підрив дамби Каховської ГЕС на півдні України воєнним злочином, за який виключно Росія має понести відповідальність.

Джерело: Twitter Гітанас Науседа, Маргус Цахкна, Едгарс Рінкевичс

Литовський президент наголосив, що сьогодні світ став свідком безпрецедентного нападу Росії на цивільну інфраструктуру України.

Руйнування великої греблі – це воєнний злочин, який безпосередньо загрожує тисячам осіб. Росія має понести за це відповідальність. А Україна має виграти цю війну, щоб убезпечити себе”.

Today we witness an unprecedented Russian attack against Ukrainian civilian infrastructure. The destruction of a major dam is a crime of war that directly threatens thousands of people. Russia must be held accountable for it. And 🇺🇦 must win this war to stay safe! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 6, 2023

Своєю чергою, Рінкевичс заявив, що Латвія рішуче засуджує навмисне руйнування Росією дамби в Україні. Він наголосив, що це екологічна катастрофа, життя людей перебуває під загрозою.

Росія – терористична держава, і її необхідно зупинити. Ми маємо посилити підтримку України та притягнути воєнних злочинців до відповідальності”.

Latvia strongly condemns the deliberate destruction of the Nova Kakhovka dam in Ukraine by Russia.

This is an ecological disaster, lives are at risk.

Russia is a terrorist state and needs to be stopped. We must step up the support for Ukraine and bring war criminals to justice — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 6, 2023

Глава естонського міністерства зазначив, що Естонія засуджує навмисне знищення Росією ГЕС.

Цей воєнний злочин призведе до екоциду, величезних економічних збитків і переміщення тисяч людей. Особи, винні у воєнних злочинах, мають постати перед спеціальним трибуналом”.

We 🇪🇪 condemn the deliberate destruction of the #NovaKakhovka HPP in #Ukraine 🇺🇦 by Russia. This war crime will result in ecocide, enormous economic damage & displacement of thousands of people. The perpetrators of war crimes must be brought under #SpecialTribunalNow. — Margus Tsahkna (@Tsahkna) June 6, 2023

Зауважимо, Україна має намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС.

За підсумками засідання РНБО вранці 6 червня погоджено запропонований міністром закордонних справ Дмитром Кулебою перелік дій МЗС України в контексті реагування, який, зокрема, включає скликання Україною термінового засідання Ради Безпеки ООН та винесення питання російського теракту на засідання Ради керуючих МАГАТЕ, а також задіяння механізму цивільного захисту Європейського Союзу”, – мовиться у заяві.

Окрім цього, у МЗС закликали міжнародне співтовариство рішуче засудити “російський теракт” і запропонували країнам G7 та ЄС запровадити нові санкції проти РФ, зокрема на російську ракетну індустрію та атомну галузь.

Що відомо про підрив дамби Каховської ГЕС?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.