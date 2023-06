Джерело: Twitter Гітанас Науседа, Маргус Цахкна, Едгарс Рінкевичс

Литовський президент наголосив, що сьогодні світ став свідком безпрецедентного нападу Росії на цивільну інфраструктуру України.

The destruction of a major dam is a crime of war that directly threatens thousands of people. Russia must be held accountable for it. And 🇺🇦 must win this war to stay safe!

Today we witness an unprecedented Russian attack against Ukrainian civilian infrastructure.

Своєю чергою, Рінкевичс заявив, що Латвія рішуче засуджує навмисне руйнування Росією дамби в Україні. Він наголосив, що це екологічна катастрофа, життя людей перебуває під загрозою.

Latvia strongly condemns the deliberate destruction of the Nova Kakhovka dam in Ukraine by Russia. This is an ecological disaster, lives are at risk. Russia is a terrorist state and needs to be stopped. We must step up the support for Ukraine and bring war criminals to justice

Глава естонського міністерства зазначив, що Естонія засуджує навмисне знищення Росією ГЕС.

We 🇪🇪 condemn the deliberate destruction of the #NovaKakhovka HPP in #Ukraine 🇺🇦 by Russia.

This war crime will result in ecocide, enormous economic damage & displacement of thousands of people.

The perpetrators of war crimes must be brought under #SpecialTribunalNow.

— Margus Tsahkna (@Tsahkna) June 6, 2023