15 червня міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що уряд країни погодив правила використання заморожених російських активів для підтримки відновлення та відбудови України.

Джерело: PolskieRadio

Глава МЗС Естонії також зауважив, що Євросоюз теж працює над пошуком правового рішення. Водночас в Естонії вже розробили правову базу, яка дозволить використовувати заморожені активи країни-агресорки для підтримки відновлення України, додав Тсахкна.

Естонія є першою європейською країною, яка розробила таке рішення. Подібний захід раніше було впроваджено, наприклад, у Канаді”, – нагадав він.

Міністр пояснив, що робота уряду в Таллінні стосується не лише Естонії, він висловив сподівання, що “рішення прокладуть шлях для використання заморожених російських активів для відновлення України”.

В Естонії розпочали роботу над можливістю легального використання заморожених активів РФ ще на початку січня 2023 року. В Естонії заморожено кілька десятків млн євро російських активів.

Зауважимо, 24 травня офіційні особи держав-членів ЄС і Європейської комісії обговорили законний шлях використання прибутку від заморожених російських активів, що зберігаються на рахунках депозитарію Euroclear.

Також 30 травня єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс заявив, що в Європейському Союзі розглядають кроки щодо заморожених російських активів на суму понад 24 мільярди євро.

10 травня Генеральний прокурор США Меррік Гарленд дозволив першу передачу конфіскованих російських активів для використання в Україні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті Ради Європи в Ісландії заявив, що європейські країни сподіваються створити “реєстр”, щоб “забезпечити відповідальність за злочини, скоєні в Україні”.

Натомість у Польщі пропонують внести зміни до Конституції, аби конфісковувати заморожені російські активи.

15 червня головний республіканець у комітеті із закордонних справ Сенату США Джим Ріш та демократ Шелдон Вайтхаус із комітету з юриспруденції представили законопроєкт, що дозволяє президенту Джо Байдену вилучати російські активи та передавати їх Україні.