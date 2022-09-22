В Естонії заявили, що не будуть надавати політичного прихистку росіянам, які втікають з РФ через оголошення мобілізації.

Про це повідомили в інтервʼю CNN.

За словами очільниці уряду Каї Каллас, відповідальність за рішення своєї країни несуть громадяни. Тому вона заявила, що росіянам-призовникам не надаватимуть притулку.

Кая Каллас наголосила, що Естонія надає прихисток громадянам України, оскільки вони рятуються від агресивного російського нападу.

“І кожне місто відповідає за свою країну, тож і громадяни Росії – теж. Отже, ми не надамо притулку – це не є підставою притулку для російських чоловіків, аби вони втекли з країни”, – сказала вона.

Прем’єр-міністерка наголосила, що росіяни мають “встати і сказати, що вони проти цієї війни, і закінчити цю війну раз і назавжди”.