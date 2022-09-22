Про це повідомили в інтервʼю CNN.
За словами очільниці уряду Каї Каллас, відповідальність за рішення своєї країни несуть громадяни. Тому вона заявила, що росіянам-призовникам не надаватимуть притулку.
Кая Каллас наголосила, що Естонія надає прихисток громадянам України, оскільки вони рятуються від агресивного російського нападу.
“І кожне місто відповідає за свою країну, тож і громадяни Росії – теж. Отже, ми не надамо притулку – це не є підставою притулку для російських чоловіків, аби вони втекли з країни”, – сказала вона.
Прем’єр-міністерка наголосила, що росіяни мають “встати і сказати, що вони проти цієї війни, і закінчити цю війну раз і назавжди”.
- Прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте заявила, що їхня країна та будь-яка інша не зобов’язані рятувати всіх громадян Росії від мобілізації. На її думку, світ не зобов’язаний надавати прихисток тим росіянам, які донедавна підтримували агресивний напад на Україну.
- Президент Росії Володимир Путін під час свого відеозвернення оголосив часткову мобілізацію у Російській Федерації.
- Держдума РФ схвалила поправки до законодавства про військову службу. Депутати зокрема посилили покарання за відмову від участі у військових діях та додали нові статті, які стосуються здавання у полон та мародерства.
- Прокуратура Москви оприлюднила застереження про відповідальність за участь у громадських акціях протесту і пригрозила позбавленням волі до 15 років на тлі оголошення президентом РФ “часткової” мобілізації.