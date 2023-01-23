Естонія вирішила вислати посла Росії

Про це повідомили у Twitter МЗС Естонії.

“Ми дотримуємося принципу паритету у відносинах з Росією, що означає, що російський посол поїде тоді ж, коли й естонський посол із Росії”, — наголосили у МЗС.

Передумови

11 січня в Естонії заявили, що хочуть зменшити кількість співробітників російського посольства в Таллінні. Нині там працює 21 дипломат і 23 працівники без дипломатичного статусу. Естонія заявила, що їхня кількість має бути зменшена до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та персоналу з обслуговування до 1 лютого 2023 року.

Естонська сторона пояснювала свою позицію тим, що хоче “домогтися паритету або еквівалентності в чисельності посад у посольстві” та зрівняти “кількість наявних посад у російських та естонських представництвах, що діють у столицях”. Країна вважає, що в умовах повномасштабної війни проти України “нинішній розмір російського представництва невиправданий”.