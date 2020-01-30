Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.

“З цього часу Великобританія більше не буде державою-членом ЄС і буде вважатися третьою країною. Угода про вихід забезпечує упорядкований вихід Великобританії з Союзу. Він охоплює права громадян, фінансовий розрахунок, перехідний період, протоколи по Ірландії/Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару, управління та інші питання поділу”, – йдеться в повідомленні.

В той же час уточнюється, що угода набуде чинності опівночі 2020 року за центральноєвропейським часом.

Також повідомляється, що після Brexit почнеться перехідний період, який повинен тривати до кінця 2020-го року.

Протягом перехідного періоду Великобританія може застосовувати закони Європейського Союзу, однак, більше не буде мати представництва в його інститутах.

Перехідний період можна буде продовжити раз на термін до одного або двох років за згодою обох сторін до 1 липня 2020 року.