Про це повідомляє прес-служба Ради ЄС.
“З цього часу Великобританія більше не буде державою-членом ЄС і буде вважатися третьою країною. Угода про вихід забезпечує упорядкований вихід Великобританії з Союзу. Він охоплює права громадян, фінансовий розрахунок, перехідний період, протоколи по Ірландії/Північної Ірландії, Кіпру та Гібралтару, управління та інші питання поділу”, – йдеться в повідомленні.
В той же час уточнюється, що угода набуде чинності опівночі 2020 року за центральноєвропейським часом.
Також повідомляється, що після Brexit почнеться перехідний період, який повинен тривати до кінця 2020-го року.
Протягом перехідного періоду Великобританія може застосовувати закони Європейського Союзу, однак, більше не буде мати представництва в його інститутах.
Перехідний період можна буде продовжити раз на термін до одного або двох років за згодою обох сторін до 1 липня 2020 року.
- 22 січня Палата лордів Великої Британії затвердила законопроєкт про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit).
- 23 січня королева Єлизавета II підписала затверджену парламентом угоду про вихід Великобританії з ЄС.
- 24 січня голова Європейської ради Шарль Мішель та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен підписали угоду про вихід Великої Британії зі складу Європейського союзу (Brexit). У той же день проект закону про вихід країни з Європейського союзу підписав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.