Про це повідомляє агентство France24.
Так, в акаунтах президента Бразилії було опубліковано відео-попередження про нібито зв’язок між вакцинами проти коронавірусу та СНІДом.
Facebook видалив відео, а YouTube пішов ще далі, заблокувавши канал президента на один тиждень.
“Ми видалили відео з каналу Жаїра Болсонару за порушення нашої політики медичної дезінформації про COVID-19, в якому він заявив, що вакцини не знижують ризик зараження і викликають інші інфекційні захворювання”, – йдеться у заяві YouTube.
У відео Болсонару говорив, що є наукові звіти, з яких випливає, що “у людей, повністю вакцинованих проти COVID-19, синдром набутого імунодефіциту розвивається набагато швидше, ніж очікувалося”.
“Я рекомендую вам прочитати статтю. Я не збираюся читати це тут, тому що не хочу витрачати свій прямий ефір на Facebook”, – додав Жаїр Болсонару, не сказавши, звідки взялася ця інформація.
Болсонару вже одного разу порушував стандарти YouTube і компанія заявила, що президент не зможе публікувати нові відео або прямі трансляції протягом семи днів.
Решта його відео на каналі, де він має 3,5 мільйона підписників, залишаться доступними для перегляду.
Бразильське товариство фахівців з інфекційних захворювань заявило, що немає жодних доказів будь-якого зв’язку між вакцинами COVID-19 та СНІДом.
- Президента Бразилії Жаїра Болсонару звинуватив парламент країни у злочинах проти людяності через його ставлення до епідемії COVID-19 в країні та неспроможності боротися з нею.
- Нагадаємо, на початку липня в Бразилії десятки тисяч осіб вийшли на вулиці на знак протесту проти методів президента країни Жаїра Болсонару щодо боротьби з коронавірусом COVID-19.
- Також президенту Бразилії Жаїру Болсонаро не дозволили відвідати футбольний матч між місцевими командами “Сантос” та “Греміо”, оскільки домашній клуб не допустив невакцинованих уболівальників на свій стадіон.
- Раніше Жаїра Болсонару не пустили всередину одного з ресторанів Нью-Йорку (США) через відсутність щеплення проти COVID-19.