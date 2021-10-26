Facebook і YouTube видалили відео президента Бразилії Жаїра Болсонару з фейковими заявами про вакцини.

Про це повідомляє агентство France24.

Так, в акаунтах президента Бразилії було опубліковано відео-попередження про нібито зв’язок між вакцинами проти коронавірусу та СНІДом.

Facebook видалив відео, а YouTube пішов ще далі, заблокувавши канал президента на один тиждень.

“Ми видалили відео з каналу Жаїра Болсонару за порушення нашої політики медичної дезінформації про COVID-19, в якому він заявив, що вакцини не знижують ризик зараження і викликають інші інфекційні захворювання”, – йдеться у заяві YouTube.

У відео Болсонару говорив, що є наукові звіти, з яких випливає, що “у людей, повністю вакцинованих проти COVID-19, синдром набутого імунодефіциту розвивається набагато швидше, ніж очікувалося”.

“Я рекомендую вам прочитати статтю. Я не збираюся читати це тут, тому що не хочу витрачати свій прямий ефір на Facebook”, – додав Жаїр Болсонару, не сказавши, звідки взялася ця інформація.

Болсонару вже одного разу порушував стандарти YouTube і компанія заявила, що президент не зможе публікувати нові відео або прямі трансляції протягом семи днів.

Решта його відео на каналі, де він має 3,5 мільйона підписників, залишаться доступними для перегляду.

Бразильське товариство фахівців з інфекційних захворювань заявило, що немає жодних доказів будь-якого зв’язку між вакцинами COVID-19 та СНІДом.